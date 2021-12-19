Алина Гросу трогательно поздравила маму с днем рождения - фото
Певица Алина Гросу поделилась милой фотографией с мамой в честь ее дня рождения.
Это событие стало поводом для очередной публикации в Инстаграм артистки. Гросу опубликовала милую фотографию с ее самым дорогим в жизни человеком.
У любимой, самой лучшей в мире мамочки сегодня День Рождения! Люблю невероятно! Ценю, беспокоюсь и дорожу всей душой! - написала певица. - Хочу пожелать крепкого здоровья, вдохновения, сил, спокойствия, исключительно радостных мгновений и настоящего женского счастья. Остальное, так как нас много, мы всей семьей для тебя всегда организуем. И пусть будут в жизни исключительно приятные сюрпризы.
Напомним,