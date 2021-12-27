Кейт Миддлтон покорила публику игрой на фортепиано во время благотворительного концерта
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продемонстрировала свои таланты.
Участие в концерте приняли известный музыканты, среди которых оказался певец Том Уокер, который исполнил песню «Для тех, кого нет с нами». А вот аккомпанировала звезде сама Кейт Миддлтон.
Герцогиня впервые продемонстрировала на публику свои умения игры на фортепиано. Аудитория была приятно удивлена таким сюрпризом и выразила свое восхищение талантом Миддлтон.
Напомним,