Кейт Миддлтон покорила публику игрой на фортепиано во время благотворительного концерта

27 декабря 2021 11:35 Туренко Андрей
Кейт Миддлтон покорила публику игрой на фортепиано во время благотворительного концерта
Кейт Миддлтон и принц Уильям
instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продемонстрировала свои таланты.

Читайте такжеЛесю Никитюк сравнили с вульгарной воровкой из сериала "Эмили в Париже"
На днях в Вестминстерском аббатстве прошел благотворительный концерт, который организовали Кейт Миддлтон и принцем Уильямом в поддержку врачей, сотрудников общественных и благотворительных организаций. 

Участие в концерте приняли известный музыканты, среди которых оказался певец Том Уокер, который исполнил песню «Для тех, кого нет с нами». А вот аккомпанировала звезде сама Кейт Миддлтон. 

Герцогиня впервые продемонстрировала на публику свои умения игры на  фортепиано. Аудитория была приятно удивлена таким сюрпризом и выразила свое восхищение талантом Миддлтон.

Читайте такжеДаша Астафьева призналась, почему рассталась с бойфрендом
Мало кто знает, но в течение нескольких лет Кейт брала уроки игры на фортепиано. А свои навыки она усовершенствовала по время локдаунов из-за пандемии коронавируса. 

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Кейт Миддлтон Принц Уильям социальные сети новости талант увлечения звезд

Материалы по теме

Наталка Денисенко сделала откровенное признание о пополнении в семье
Новости

Наталка Денисенко сделала откровенное признание о пополнении в семье
Солист Måneskin Дамиано Давид полностью обнажился в честь Рождества
Новости

Солист Måneskin Дамиано Давид полностью обнажился в честь Рождества
Мерьем Узерли устроила новогоднюю фотосессию вместе с подросшими дочками
Новости

Мерьем Узерли устроила новогоднюю фотосессию вместе с подросшими дочками
Магнитные бури 27 декабря 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 27 декабря 2021 года в Украине

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Жирафы

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Жирафы

Популярное видео

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021

Разница в возрасте - смотреть онлайн 16 серию от 09.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Арнольд Шварценеггер сделал невероятный подарок бездомным ветеранам

Арнольд Шварценеггер сделал невероятный подарок бездомным ветеранам
Україна має талант-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK