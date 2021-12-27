Кейт Миддлтон покорила публику игрой на фортепиано во время благотворительного концерта

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продемонстрировала свои таланты.

На днях в Вестминстерском аббатстве прошел благотворительный концерт, который организовали Кейт Миддлтон и принцем Уильямом в поддержку врачей, сотрудников общественных и благотворительных организаций.

Участие в концерте приняли известный музыканты, среди которых оказался певец Том Уокер, который исполнил песню «Для тех, кого нет с нами». А вот аккомпанировала звезде сама Кейт Миддлтон.

Герцогиня впервые продемонстрировала на публику свои умения игры на фортепиано. Аудитория была приятно удивлена таким сюрпризом и выразила свое восхищение талантом Миддлтон.

Мало кто знает, но в течение нескольких лет Кейт брала уроки игры на фортепиано. А свои навыки она усовершенствовала по время локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Напомним,