Солист Måneskin Дамиано Давид полностью обнажился в честь Рождества

Солист Måneskin Дамиано Давид снова оказался в центре внимания.

Победа на песенном конкурсе «Евровидение-2021» сделала из участников группы Måneskin настоящих знаменитостей. За жизнью девушек и парней из этого коллектива следят миллионы.

Сами участники группы мастерски пользуются своей популярностью и удивляют публику неожиданными выходками. Самым обсуждаемым в этом деле оказался Дамиано Давид.

Солист Måneskin Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar

В этот раз солист группы Måneskin решил оригинальным способом поздравить поклонников по всему миру с Рождеством. Парень опубликовал в своем Инстаграм фото, на котором предстал полностью обнаженным.

В кадре Дамиано позирует на фоне кухонного гарнитура, держа в руках своего домашнего питомца - кота. Из одежды на парне лишь новогодняя шапка.

Всех с Рождеством, - подписал фото певец.

Солист Måneskin Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar

Напомним,