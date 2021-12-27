Солист Måneskin Дамиано Давид полностью обнажился в честь Рождества
27 декабря 2021 01:50
Солист Måneskin Дамиано Давид
instagram.com/ykaaar
Солист Måneskin Дамиано Давид снова оказался в центре внимания.
«Евровидение-2021» сделала из участников группы Måneskin настоящих знаменитостей. За жизнью девушек и парней из этого коллектива следят миллионы.В этот раз солист группы Måneskin решил оригинальным способом поздравить поклонников по всему миру с Рождеством. Парень опубликовал в своем Инстаграм фото, на котором предстал полностью обнаженным.Напомним,
Сами участники группы мастерски пользуются своей популярностью и удивляют публику неожиданными выходками. Самым обсуждаемым в этом деле оказался Дамиано Давид.
Солист Måneskin Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar
Читайте такжеМэрайя Кэри растрогала публику рождественским видео, в котором спела вместе с подросшими детьмиВ кадре Дамиано позирует на фоне кухонного гарнитура, держа в руках своего домашнего питомца - кота. Из одежды на парне лишь новогодняя шапка.
Всех с Рождеством, - подписал фото певец.
Солист Måneskin Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar