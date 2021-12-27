Солист Måneskin Дамиано Давид полностью обнажился в честь Рождества

27 декабря 2021 01:50 Туренко Андрей
Солист Måneskin Дамиано Давид полностью обнажился в честь Рождества
Солист Måneskin Дамиано Давид
instagram.com/ykaaar

Солист Måneskin Дамиано Давид снова оказался в центре внимания.

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Победа на песенном конкурсе «Евровидение-2021» сделала из участников группы Måneskin настоящих знаменитостей. За жизнью девушек и парней из этого коллектива следят миллионы.

Сами участники группы мастерски пользуются своей популярностью и удивляют публику неожиданными выходками. Самым обсуждаемым в этом деле оказался Дамиано Давид.

Солист Måneskin Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar
В этот раз солист группы Måneskin решил оригинальным способом поздравить поклонников по всему миру с Рождеством. Парень опубликовал в своем Инстаграм фото, на котором предстал полностью обнаженным.

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В кадре Дамиано позирует на фоне кухонного гарнитура, держа в руках своего домашнего питомца - кота. Из одежды на парне лишь новогодняя шапка.

Всех с Рождеством, - подписал фото певец.

Солист Måneskin Дамиано Давид / instagram.com/ykaaar
Напомним, 

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