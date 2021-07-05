Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
Герцогиня Кэмбриджская отправилась на самоизоляцию после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.
Сама Миддлтон уже четыре раза сдавала тест на COVID, он остается отрицательным.
Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие правительственные инструкции и остается дома,– сказал пресс-секретарь Кенсингтонского дворца.
Кто именно был заражен, на данный момент не уточняется. На прошлой неделе Кейт дважды появлялась на публичных мероприятиях, она была замечена на Уимблдоне и на футбольном матче Евро-2020, когда Англия обыграла Германию.
Напомним,