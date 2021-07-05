Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19 / https://www.instagram.com/p/CQRXFHtlTtt/

Герцогиня Кэмбриджская отправилась на самоизоляцию после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после того, как пообщалась с человеком, у которого был положительный результат теста на коронавирус, сообщает Mail Online.

Сама Миддлтон уже четыре раза сдавала тест на COVID, он остается отрицательным.

Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие правительственные инструкции и остается дома,

– сказал пресс-секретарь Кенсингтонского дворца.

Он подчеркнул, что на текущей неделе Кейт не будет участвовать в публичных мероприятиях.

Кто именно был заражен, на данный момент не уточняется. На прошлой неделе Кейт дважды появлялась на публичных мероприятиях, она была замечена на Уимблдоне и на футбольном матче Евро-2020, когда Англия обыграла Германию.

Напомним,