Коронавирус нашел новый способ заражать людей

29 июня 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Коронавирус нашел новый способ заражать людей
Коронавирус нашел новый способ заражать людей
pixabay.com

Американские ученые обнаружили, что из-за мутаций коронавирус нашел способ быстрее проникать в организм человека.

Первые разновидности коронавируса проникали в организм человека с помощью белка ACE2 (фермент на поверхности клетки). 

Сейчас же вирус может не пользоваться ACE2 вовсе, считают ученые из Вашингтонского университета, опубликовавшие статью в Phys.org.

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Мы проводили исследования на клетках почек приматов, затем взяли раковые клетки легких человека, в которых данного фермента нет. Штамм, который мы вырастили в лаборатории, с учетом мутаций, смог проникнуть в обход стандартной схемы.

Исследователи подчеркнули, что для них это был огромный и неприятный сюрприз. 

Пока непонятно, возможна ли подобная мутация за пределами лаборатории. Однако к подобному развитию событий следует быть готовыми, считают американские ученые, учитывая, как быстро мутирует коронавирус.

Напомним,

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