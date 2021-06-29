Коронавирус нашел новый способ заражать людей

Американские ученые обнаружили, что из-за мутаций коронавирус нашел способ быстрее проникать в организм человека.

Первые разновидности коронавируса проникали в организм человека с помощью белка ACE2 (фермент на поверхности клетки).

Сейчас же вирус может не пользоваться ACE2 вовсе, считают ученые из Вашингтонского университета, опубликовавшие статью в Phys.org.

Мы проводили исследования на клетках почек приматов, затем взяли раковые клетки легких человека, в которых данного фермента нет. Штамм, который мы вырастили в лаборатории, с учетом мутаций, смог проникнуть в обход стандартной схемы.

Исследователи подчеркнули, что для них это был огромный и неприятный сюрприз.

Пока непонятно, возможна ли подобная мутация за пределами лаборатории. Однако к подобному развитию событий следует быть готовыми, считают американские ученые, учитывая, как быстро мутирует коронавирус.

Напомним,