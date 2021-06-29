Лямбда-штамм коронавируса: что это, какие особенности имеет

29 июня 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лямбда-штамм коронавируса: что это, какие особенности имеет
Лямбда-штамм коронавируса: что это, какие особенности имеет
pixabay.com

Не успело человечество осознать появление Дельта штамма коронавируса, как медики заговорили о Лямбда штамме, способном на еще большие пакости.

Лямбда штамм COVID-19 изначально зафиксировали в Южной Америке (Эквадоре, Перу, Чили и Аргентине), ныне он распространился и по Европе, например, недавно случаи Лямбда штамма обнаружили и в Великобритании.  

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Ученые считают, что Лямбда является следствием сразу нескольких мутаций оригинального коронавируса. 

Пока нет данных, что эта разновидность более тяжело переносится пациентами, но заразиться ею можно в несколько раз быстрее.

Медики рекомендуют обратить внимание на симптомы, характерные для Лямбда штамма, среди них высокая температура, непрерывный кашель, потеря обоняния.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список вызывающих озабоченность: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

Последний продолжает мутировать.

Напомним,

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