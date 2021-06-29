Лямбда-штамм коронавируса: что это, какие особенности имеет
Не успело человечество осознать появление Дельта штамма коронавируса, как медики заговорили о Лямбда штамме, способном на еще большие пакости.
Лямбда штамм COVID-19 изначально зафиксировали в Южной Америке (Эквадоре, Перу, Чили и Аргентине), ныне он распространился и по Европе, например, недавно случаи Лямбда штамма обнаружили и в Великобритании.
Пока нет данных, что эта разновидность более тяжело переносится пациентами, но заразиться ею можно в несколько раз быстрее.
Медики рекомендуют обратить внимание на симптомы, характерные для Лямбда штамма, среди них высокая температура, непрерывный кашель, потеря обоняния.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список вызывающих озабоченность: штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
Последний продолжает мутировать.
Напомним,