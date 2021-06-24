Что нужно знать украинцам о коронавирусе Дельта
Лондонская лаборатория подтвердила, что в Украине уже функционирует штамм коронавируса Дельта.
При Дельте симптомы нарастают постепенно, тошнота, насморк, першение в горле и высокая температура возникают по мере прогрессирования заболевания. Особенное внимание следует уделить здоровью подростков и молодых людей, они болеют чаще.
В Международном альянсе GAVI после проведенных исследований подтверждают, что у больных Дельтой во многих случаях возникают головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка. Обоняние не пропадает, вкусовые рецепторы не страдают.
Однако защита от Дельты остается классической: соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки, не касайтесь лица и, конечно же, поддерживайте иммунитет витаминами и аминокислотами. Будьте здоровы!
Напомним,