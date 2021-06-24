Что нужно знать украинцам о коронавирусе Дельта

24 июня 2021 09:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Что нужно знать украинцам о коронавирусе Дельта
Что нужно знать украинцам о коронавирусе Дельта
pixabay.com

Лондонская лаборатория подтвердила, что в Украине уже функционирует штамм коронавируса Дельта.

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Подозрение на Дельту возникло из-за нетипичных симптомов у больных коронавирусом, отмечают в Минздраве. 

При Дельте симптомы нарастают постепенно, тошнота, насморк, першение в горле и высокая температура возникают по мере прогрессирования заболевания. Особенное внимание следует уделить здоровью подростков и молодых людей, они болеют чаще.

В Международном альянсе GAVI после проведенных исследований подтверждают, что у больных Дельтой во многих случаях возникают головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка. Обоняние не пропадает, вкусовые рецепторы не страдают. 

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Отметим, что штамм Дельта не только более заразный, но и более опасный для человечества. В данный момент врачи фиксируют в 2,6 раза большее количество тяжелых пациентов с Дельтой в сравнении с другими штаммами COVID-19.

Однако защита от Дельты остается классической: соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки, не касайтесь лица и, конечно же, поддерживайте иммунитет витаминами и аминокислотами. Будьте здоровы!

Напомним, 

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