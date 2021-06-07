Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19 у пациентов

Ученые из Университета в Бирмингеме выяснили, что коронавирус может провоцировать возникновение синдрома Гийена-Баррею

Выводы исследователей опубликованы в издании EurekAlert!

Ученые изучали состояние здоровья пациентов, которые переболели коронавирусом как в легкой, так и в тяжелой форме.

Многие из них в дальнейшем жаловались на онемение ступней и кистей рук, слабость в мышцах и проблемы с координацией движений.

Мы сравнили антитела, выработанные после коронавируса, с теми, что вызывают аутоиммунные болезни сердца, мышц и кожи. Они очень схожи.

Отметим, что синдром Гийена-Барре представляет собой состояние, при котором иммунная система работает против собственных периферических нервов.

Считается, что синдром может привести к полному параличу. Чаще всего диагностируется у взрослых мужчин, поддается лечению.

Напомним,