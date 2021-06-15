Коронавирус Дельта: что это, какие симптомы
Штаммы коронавируса теперь делят по новой классификации, появился среди них и Дельта (со своими отличительными чертами).
Дельта COVID-19 — это нашумевший индийский штамм коронавируса.
Мы все знаем, что в случае с коронавирусом опасными симптомами являются высокая температура, потеря обоняния, кашель. Эти симптомы заставляют нас задуматься о заражении вирусом. Но Дельта может проявляться легкой лихорадкой и без потери нюха.
Профессор отметил, что Дельта не обладает какими-то особенными возможностями распространения, виноваты сами носители, не принимающие болезнь всерьез. Он призвал людей даже с простудой оставаться дома и не распространять вирус.
Напомним,