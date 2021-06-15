Коронавирус Дельта: что это, какие симптомы

15 июня 2021 13:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Коронавирус Дельта: что это, какие симптомы
Коронавирус Дельта: что это, какие симптомы
pixabay.com

Штаммы коронавируса теперь делят по новой классификации, появился среди них и Дельта (со своими отличительными чертами).

Дельта COVID-19 — это нашумевший индийский штамм коронавируса. 

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По словам профессора Тима Спектор, Дельта, как правило, принимают за обычную простуду. Недомогание развивается без резких ухудшений самочувствия, поэтому люди не обращаются за помощью. Во-первых, они выступают распространителями, во-вторых, сами попадают к врачам уже в критическом состоянии.

Мы все знаем, что в случае с коронавирусом опасными симптомами являются высокая температура, потеря обоняния, кашель. Эти симптомы заставляют нас задуматься о заражении вирусом. Но Дельта может проявляться легкой лихорадкой и без потери нюха.

Профессор отметил, что Дельта не обладает какими-то особенными возможностями распространения, виноваты сами носители, не принимающие болезнь всерьез. Он призвал людей даже с простудой оставаться дома и не распространять вирус.

Напомним,

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