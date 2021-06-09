Ученые объяснили смертоносность коронавируса

9 июня 2021 11:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ученые объяснили смертоносность коронавируса
Ученые объяснили смертоносность коронавируса
pixabay.com

Ученые Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США объяснили, почему коронавирус может вызывать серьезные повреждения легких, приводящие к летальному исходу у пациентов с коронавирусом.

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Исследователи изучили модель белка, которая находится на поверхности оболочки коронавируса, и установили ее роль во взаимодействии с клетками легких человека.  

В работе, опубликованной в журнале Nature Communications, сообщается, что на внешней оболочке вируса располагается белок, который помогает проникать частице в клетку для дальнейшего размножения. Именно этот белок дает возможность вирусу перехватывать белки человека, связываясь с PALS1.

Из-за нарушения плотного примыкания клеток друг к другу, иммунные клетки высвобождают цитокины, чтобы устранить повреждения. Иммунный ответ в некоторых случаях усугубляет ситуацию, вызывая системное воспаление, цитокиновый шторм, приводящий к дистресс-синдрому и осложнениям.

Таким образом, ослабление межклеточных связей вызывает реакцию иммунитета, что в некоторых случаях провоцирует опасное для жизни состояние.

Напомним,

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