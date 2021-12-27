Мерьем Узерли устроила новогоднюю фотосессию вместе с подросшими дочками

Актриса Мерьем Узерли порадовала поклонников новыми семейными снимками.

Рождество – один из праздничных дней, когда знаменитости стараются радовать публику неожиданными сюрпризами. Не осталась в стороне от большинства и Мерьем Узерли

В честь праздника звезда «Великолепного века» поделилась с подписчиками в соцсети Инстаграм семейными фотографиями, на которых позирует со своими детьми.

Актриса Мерьем Узерли с дочками / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Поклонникам Мерьем наконец-то посчастливилось увидеть ее замечательных подросших дочерей – 7-летнюю Лару и Лили, которой в январе исполнится годик.

В кадре Узерли вместе с дочками позируют в красивых новогодних образах на фоне наряженной новогодней елки. Девочки завораживаю своей милостью и выглядят очень счастливыми.

Дочки Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem

В комментариях к снимкам поклонники признались, что восхищены подобной семейной идиллией. Также они отметили, как сильно младшая девочка похожа на знаменитую маму: «Лили – копии Мерьем», «Какие красивые», «Фантастическая семья», «Счастливого вам Рождества».

Напомним,