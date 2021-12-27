Мерьем Узерли устроила новогоднюю фотосессию вместе с подросшими дочками
27 декабря 2021 02:20
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem
Актриса Мерьем Узерли порадовала поклонников новыми семейными снимками.
Мерьем Узерли.Поклонникам Мерьем наконец-то посчастливилось увидеть ее замечательных подросших дочерей – 7-летнюю Лару и Лили, которой в январе исполнится годик.В комментариях к снимкам поклонники признались, что восхищены подобной семейной идиллией. Также они отметили, как сильно младшая девочка похожа на знаменитую маму: «Лили – копии Мерьем», «Какие красивые», «Фантастическая семья», «Счастливого вам Рождества».
В честь праздника звезда «Великолепного века» поделилась с подписчиками в соцсети Инстаграм семейными фотографиями, на которых позирует со своими детьми.
Актриса Мерьем Узерли с дочками / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Читайте такжеМэрайя Кэри растрогала публику рождественским видео, в котором спела вместе с подросшими детьмиВ кадре Узерли вместе с дочками позируют в красивых новогодних образах на фоне наряженной новогодней елки. Девочки завораживаю своей милостью и выглядят очень счастливыми.
Дочки Мерьем Узерли / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Напомним,