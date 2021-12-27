Наталка Денисенко сделала откровенное признание о пополнении в семье

27 декабря 2021 12:20 Туренко Андрей
Наталка Денисенко сделала откровенное признание о пополнении в семье
Наталка Денисенко с мужем
instagram.com/natalka_denisenko

Актриса Наталка Денисенко рассказала, кто ей помогает присматривать за сыном.

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У актрисы Наталки Денисенко и ее супруга, актера, звезды сериала «Детский телохранитель» Андрея Фединчика очень напряженный график. 

В связи с этим супруги решили взять няню для своего сына Андрея. Но, как оказалось, на одном ребенке пара останавливаться не хочет.

В интервью программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина» Денисенко призналась, что хочет родить второго ребенка.

Помогала мама и я очень давно искала няню, но что-то никак не получалось. А здесь уже в связи со здоровьем, маме стало труднее ездить к нам. Просто у меня не было выхода. Потому что мама в Чернигове, ну тяжело это все было. И каким-то магическим способом мы нашли няню Иру, она живет недалеко от нас. И мы встретились, я сразу поняла, что это прекрасный человек. Самое главное, что Андрюша сразу ее принял, – рассказывает актриса и добавляет, что с супругом хочет родить второго ребенка.

Наталка Денисенко с мужем и сыном / instagram.com/natalka_denisenko
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Недавно в прессе появилась информация, что в семье Денисенко не все спокойно. Актриса призналась, что у нее был кризис в отношениях с супругом. К счастью, пара преодолела все трудности.

У нас такого нет, чтобы был полный трэш или полная идиллия. Не знаю, где найти такие семьи, чтобы все было у них хорошо, идеально. Такого не бывает. У нас всегда есть какие-то конфликты. Что-то ему не нравится – он говорит, что-то мне – я говорю. Мы там ссоримся, потом любимся, – поделилась Наталка.

Наталка Денисенко с мужем и сыном / instagram.com/natalka_denisenko
Напомним, 

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