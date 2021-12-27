Наталка Денисенко сделала откровенное признание о пополнении в семье
Актриса Наталка Денисенко рассказала, кто ей помогает присматривать за сыном.
В связи с этим супруги решили взять няню для своего сына Андрея. Но, как оказалось, на одном ребенке пара останавливаться не хочет.
В интервью программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина» Денисенко призналась, что хочет родить второго ребенка.
Помогала мама и я очень давно искала няню, но что-то никак не получалось. А здесь уже в связи со здоровьем, маме стало труднее ездить к нам. Просто у меня не было выхода. Потому что мама в Чернигове, ну тяжело это все было. И каким-то магическим способом мы нашли няню Иру, она живет недалеко от нас. И мы встретились, я сразу поняла, что это прекрасный человек. Самое главное, что Андрюша сразу ее принял, – рассказывает актриса и добавляет, что с супругом хочет родить второго ребенка.
У нас такого нет, чтобы был полный трэш или полная идиллия. Не знаю, где найти такие семьи, чтобы все было у них хорошо, идеально. Такого не бывает. У нас всегда есть какие-то конфликты. Что-то ему не нравится – он говорит, что-то мне – я говорю. Мы там ссоримся, потом любимся, – поделилась Наталка.