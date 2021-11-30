Наталка Денисенко впервые рассказала о серьезной травме, после которой заново училась ходить
Актриса Наталка Денисенко поделилась историей из детства.
Теперь историей из детства, последствия которой беспокоят и по сегодняшний день, поделилась звезда сериала «Крепостная» – актриса Наталка Денисенко.
В 7-летнем возрасте Денисенко неудачно споткнулась и получила перелом двух позвонков. Спустя несколько месяцев, которые Наталка провела лежа, трещины на позвонках срослись, но актрисе пришлось заново учиться ходить.
Месяц я лежала на твёрдых досках с небольшим матрасом не вставая даже в туалет. Было конечно не весело, учитывая, что я была ребёнок Энерджайзер. Спустя месяц тренщинки на позвонках срослись, и встав с кровати, я заново училась ходить, так как вестибулярный аппарат привык к горизонтальному положению…
Сама будущая актриса была этому безумно рада.
Моя одноклассница, которая ходила в кружок балетных танцев, позвала меня с собой. Так я начала заниматься и продолжала до восьмого класса, – вспоминает Денисенко.