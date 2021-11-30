Наталка Денисенко впервые рассказала о серьезной травме, после которой заново училась ходить

Актриса Наталка Денисенко поделилась историей из детства.

Не так давно ведущая Регина Тодоренко шокировала публику неожиданными фактами о проблеме со своим здоровьем. В 14 лет ей диагностировали сложную степень сколиоза.

Теперь историей из детства, последствия которой беспокоят и по сегодняшний день, поделилась звезда сериала «Крепостная» – актриса Наталка Денисенко.

В 7-летнем возрасте Денисенко неудачно споткнулась и получила перелом двух позвонков. Спустя несколько месяцев, которые Наталка провела лежа, трещины на позвонках срослись, но актрисе пришлось заново учиться ходить.

Месяц я лежала на твёрдых досках с небольшим матрасом не вставая даже в туалет. Было конечно не весело, учитывая, что я была ребёнок Энерджайзер. Спустя месяц тренщинки на позвонках срослись, и встав с кровати, я заново училась ходить, так как вестибулярный аппарат привык к горизонтальному положению…

Актриса Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

Первое время Наталка даже не могла носить портфель, поэтому мама сопровождала ее к школе. Чтобы укрепить мышечный корсет, доктор посоветовал родителям отдать девочку на танцы.

Сама будущая актриса была этому безумно рада.

Моя одноклассница, которая ходила в кружок балетных танцев, позвала меня с собой. Так я начала заниматься и продолжала до восьмого класса, – вспоминает Денисенко.

Актриса Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

Напомним,