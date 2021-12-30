Сергей Бабкин рассказал, какие романтические сюрпризы делает для жены

30 декабря 2021 11:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Сергей Бабкин рассказал, какие романтические сюрпризы делает для жены
Певец Сергей Бабкин
пресс-служба Нового канала

Певец Сергей Бабкин рассказал, как поздравляет свою любимую с днем рождения и Международным женским днем.

Читайте такжеЗвезда "Дизель Шоу" в третий раз станет отцом
Сергей и Снежана Бабкины — одна из самых трогательных пар украинского шоу-бизнеса. Они не расстаются ни на минуту — вместе работают, путешествуют, воспитывают троих детей. 

Но даже в повседневной рутине музыкант находит место для сюрпризов.

Мы со Снежаной — один человек, мы полностью откровенны и нам нечего скрывать друг от друга. Но я люблю делать ей сюрпризы. Например, на день рождения или 8 Марта иду утром на рынок и покупаю очень много лепестков роз, приезжаю домой, пока все спят, и тихо-тихо все эти лепестки разбрасываю по всему дому. И, конечно же, особенно много их в спальне — ее я засыпаю полностью, — признался Сергей Бабкин во время съемок шоу «Хто зверху?» на Новом канале. — Еще могу украсить комнату воздушными шариками, принести цветы и положить какую-то ювелирную штукенцию на тумбочку. Чтобы Снежана проснулась и подумала: «Аааааа!»

Певец Сергей Бабкин с женой Снежаной / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеMELOVIN впервые поделился деталями шестилетнего романа с парнем
Даже повседневные дела Бабкины превращают в праздник, ведь в обычных вещах можно найти романтику.

Романтические свидания у нас проходят каждый вечер, например, когда мы уложим детей спать, спускаемся на кухню и садимся на часик поболтать, посмотреть Instagram, обсудить какую-то новую идею — вот такие у нас свидания, — отметил музыкант. — Даже приезд в Киев для нас — романтическое путешествие. Всегда!

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Сергей Бабкин новости Снежана Бабкина

Материалы по теме

Антитела признались, употребляют ли алкоголь перед выступлением
Новости

Антитела признались, употребляют ли алкоголь перед выступлением
Алина Гросу рассказала, что ее раздражает в отношениях с Романом Полянским
Новости

Алина Гросу рассказала, что ее раздражает в отношениях с Романом Полянским
Говорит Украина: Подарите мне сестру на Новый год (эфир от 30.12.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Подарите мне сестру на Новый год (эфир от 30.12.2021)
Національна опера України - афіша на січень 2022
Афиша мероприятий

Національна опера України - афіша на січень 2022

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Популярное видео

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 28.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 28.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK