Сергей Бабкин рассказал, какие романтические сюрпризы делает для жены

Певец Сергей Бабкин рассказал, как поздравляет свою любимую с днем рождения и Международным женским днем.

Сергей и Снежана Бабкины — одна из самых трогательных пар украинского шоу-бизнеса. Они не расстаются ни на минуту — вместе работают, путешествуют, воспитывают троих детей.

Но даже в повседневной рутине музыкант находит место для сюрпризов.

Мы со Снежаной — один человек, мы полностью откровенны и нам нечего скрывать друг от друга. Но я люблю делать ей сюрпризы. Например, на день рождения или 8 Марта иду утром на рынок и покупаю очень много лепестков роз, приезжаю домой, пока все спят, и тихо-тихо все эти лепестки разбрасываю по всему дому. И, конечно же, особенно много их в спальне — ее я засыпаю полностью, — признался Сергей Бабкин во время съемок шоу «Хто зверху?» на Новом канале. — Еще могу украсить комнату воздушными шариками, принести цветы и положить какую-то ювелирную штукенцию на тумбочку. Чтобы Снежана проснулась и подумала: «Аааааа!»

Певец Сергей Бабкин с женой Снежаной / пресс-служба Нового канала

Даже повседневные дела Бабкины превращают в праздник, ведь в обычных вещах можно найти романтику.

Романтические свидания у нас проходят каждый вечер, например, когда мы уложим детей спать, спускаемся на кухню и садимся на часик поболтать, посмотреть Instagram, обсудить какую-то новую идею — вот такие у нас свидания, — отметил музыкант. — Даже приезд в Киев для нас — романтическое путешествие. Всегда!

Напомним,