Дмитрий Ступка вместе с семьей переехал жить за границу

12 января 2022 21:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дмитрий Ступка вместе с семьей переехал жить за границу
Дмитрий Ступка с женой и дочкой
instagram.com/stupka777

В прошлом году Дмитрий Ступка резко пропал из тусовски украинского шоу-бизнеса.

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Осенью 2021 года Дмитрий Ступка перестал ходить с семьей на светские мероприятия. Поклонники ведущего были шокированы и той новостью, что он перестал быть ведущим утреннего шоу на одном из украинских каналов.

Как оказалось, Дмитрий вместе с семьей решил покинуть Украину и переехать жить за границу. В качестве страны для проживания актер вместе с женой Полиной Логуновой выбрали давно полюбившиеся им Соединенные Штаты Америки.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова / instagram.com/stupka777

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Решение супругов о переезде было спонтанным. Но пара об этом совершенно не жалеет. Им очень нравится климат в США, а также огромные возможности в плане профессионального развития.

Дочь Дмитрия и Полины – Богдана – ходит в местный садик. Девочка уже свободно говорит на английском, чему очень рады родители. Как на долго звездная семья задержится в США – пока не известно.

Дмитрий Ступка с женой и дочкой / instagram.com/stupka777

Напомним,

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