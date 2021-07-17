Полина Логунова устроила скандал на публике и втянула в него мужа
Жена украинского актера Дмитрия Ступки оказалась в эпицентре скандала на концерте Jah Khalib.
Организаторы концерта сообщили, что вип-места были раскуплены, а все приглашенные звезды находились в общей зоне, без посадочных мест. Вип-места им никто не обещал, но только Логинову это возмутило.
В своем микроблоге Полина с оскорблениями обратилась к пиар-менеджеру Лизе, продолжив тему обращения с медийными личностями.
Малыш, ты кто, бл**ь? Вот писать свое «фе» ты будешь мальчику, который тебя теребит, за подарочки будешь высказывать свое «фе», а не моему мужу. На секундочку, без одной минуты народному артисту... Ты сначала подрасти чуть-чуть до уровня моего подбородка,‒ заявила в видеообращении блогер.
Напомним,
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