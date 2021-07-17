Полина Логунова устроила скандал на публике и втянула в него мужа

Жена украинского актера Дмитрия Ступки оказалась в эпицентре скандала на концерте Jah Khalib.

Блогер была приглашена в качестве звездной гостьи, но для нее не выделили вип-столик. Девушка была возмущена таким обращением, поэтому закатила скандал организаторам мероприятия. Выражений Логинова не подбирала.

Организаторы концерта сообщили, что вип-места были раскуплены, а все приглашенные звезды находились в общей зоне, без посадочных мест. Вип-места им никто не обещал, но только Логинову это возмутило.

В своем микроблоге Полина с оскорблениями обратилась к пиар-менеджеру Лизе, продолжив тему обращения с медийными личностями.

Малыш, ты кто, бл**ь? Вот писать свое «фе» ты будешь мальчику, который тебя теребит, за подарочки будешь высказывать свое «фе», а не моему мужу. На секундочку, без одной минуты народному артисту... Ты сначала подрасти чуть-чуть до уровня моего подбородка,

‒ заявила в видеообращении блогер.

Не обошлось и без участия звездного супруга Полины. В следующих stories она опубликовала часть переписки менеджера Лизы с ее возлюбленным. В Сети же обнародовали более полную версию диалога, где Дмитрий простит найти стол для его жены, потому что последняя «звонит ему и портит настроение».

Напомним,