Элина Свитолина вышла замуж за теннисиста африканского происхождения – первые фото

Сегодня, 16 июля, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла замуж.

Третья ракетка мира Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис поженились. О свадьбе пары стало известно благодаря социальным сетям друзей новобрачных, а также страниц самих влюбленных.

В своем Инстаграм Гаэль опубликовал фотографии, где изображен он с Элиной в образе супергероев. На другом снимке можно увидеть дату свадьбы, а также надпись "Мистер и миссис Монфис".

Великий день, – лаконично подписал свою публикацию Монфис.

Отметим, что знакомы Элина и Гаэль давно, еще задолго до начала их романа. Однако отношения между молодыми людьми завязались победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году.

Однако не все гладко было у влюбленных. Свитолина и Монфис несколько раз расставались, потом опять сходились. В начале апреля 2021 года Элина получила предложение руки и сердца.

Напомним,