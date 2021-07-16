Элина Свитолина вышла замуж за теннисиста африканского происхождения – первые фото
Сегодня, 16 июля, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла замуж.
В своем Инстаграм Гаэль опубликовал фотографии, где изображен он с Элиной в образе супергероев. На другом снимке можно увидеть дату свадьбы, а также надпись "Мистер и миссис Монфис".
Великий день, – лаконично подписал свою публикацию Монфис.
Однако не все гладко было у влюбленных. Свитолина и Монфис несколько раз расставались, потом опять сходились. В начале апреля 2021 года Элина получила предложение руки и сердца.
Напомним,