Маскарад 2 сезон: стало известно имя нового ведущего шоу
Телеканал «1+1» готовит для телезрителей премьеру второго сезона одного из самых успешных шоу прошлой осени «Маскарад» - адаптация румынского формата «Mysteries in the spotlight».
Уже совсем скоро мы встретимся с вами на фантастическом шоу нашей страны «Маскарад». Само название проекта передает те эмоции, которые каждый зритель будет чувствовать во время шоу. Это праздник, во время которого не хочется думать ни о чем, кроме как разгадывать, кто скрывается под образами, над которыми сейчас работают стилисты проекта. Зрителей ожидают яркие постановки от звезд, скрытых за фантастическими костюмами. Шоу удивит даже самого требовательного зрителя, и я с нетерпением жду, когда «Маскарад» увидит вся страна, – сказал Тимур Мирошниченко.
Второй сезон шоу «Маскарад» приготовил множество сюрпризов для зрителей. На сцене звезды откроют удивительный мир фантастических героев. Они будут не только петь, но и удивлять фокусами, опасными трюками, зажигательными танцами и другими способностями. Артисты будут скрываться за образами культовых персонажей. Такими страна их еще не видела, – заинтриговал руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.
Смотрите 2 сезон шоу «Маскарад» на телеканале «1+1» уже скоро.
Напомним,