Маскарад 2 сезон: стало известно имя нового ведущего шоу

16 июля 2021 15:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Маскарад 2 сезон: стало известно имя нового ведущего шоу
Маскарад 2 сезон: стало известно имя нового ведущего шоу
пресс-служба

Телеканал «1+1» готовит для телезрителей премьеру второго сезона одного из самых успешных шоу прошлой осени «Маскарад» - адаптация румынского формата «Mysteries in the spotlight».

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Звезды в фантастических костюмах продемонстрируют различные скрытые таланты: танцы, вокал, акробатика, иллюзионизм и многое другое. А двум звездным командам нужно будет отгадать, кто из звезд шоу-бизнеса, спорта, юмора, кино и телевидения скрывается за невероятными образами. Новым ведущим шоу стал Тимур Мирошниченко.

Уже совсем скоро мы встретимся с вами на фантастическом шоу нашей страны «Маскарад». Само название проекта передает те эмоции, которые каждый зритель будет чувствовать во время шоу. Это праздник, во время которого не хочется думать ни о чем, кроме как разгадывать, кто скрывается под образами, над которыми сейчас работают стилисты проекта. Зрителей ожидают яркие постановки от звезд, скрытых за фантастическими костюмами. Шоу удивит даже самого требовательного зрителя, и я с нетерпением жду, когда «Маскарад» увидит вся страна, – сказал Тимур Мирошниченко.

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По правилам проекта, победу одержит та звездная команда, которая отгадает наибольшее количество знаменитостей, скрытых за образами героев, и заработает наибольшее количество баллов. Кто войдет в звездные команды, пока держится в тайне, но уже известно, что телезрителей ждет обновление в их составе. За право первыми открыть звезду, команды будут соревноваться в конкурсе «Липсинк батл», а зрители в зале будут решать, чья пародия была лучшей.

Второй сезон шоу «Маскарад» приготовил множество сюрпризов для зрителей. На сцене звезды откроют удивительный мир фантастических героев. Они будут не только петь, но и удивлять фокусами, опасными трюками, зажигательными танцами и другими способностями. Артисты будут скрываться за образами культовых персонажей. Такими страна их еще не видела, – заинтриговал руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

Смотрите 2 сезон шоу «Маскарад» на телеканале «1+1» уже скоро.

Напомним,

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