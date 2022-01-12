Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade рассказала о жуткой ситуации, которая случилась с ней в самолете
12 января 2022 11:35
Певица Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала
Популярная певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade призналась, к чему привело переутомление.
«Орел и Решка». Как и бессонные ночи, изнурительные перелеты и круглосуточные съемки.
О последствиях переутомления рассказала певица и ведущая сезона «Земляне» Michelle Andrade.
Чаще всего, если я прихожу на съемки уставшая, еще могу что-то делать. Но иногда бываю настолько без сил, что когда улыбаюсь, трясутся губы. Летом, когда мы уже возвращались со съемки, у меня что-то случилось с давлением. Проснулась в самолете от того, что без дыхания, - призналась Michelle. - Открываю глаза - все темно, я ничего не вижу. И не могу дышать! В уме начала сама себе говорить: «Дыши! Дыши! Все будет хорошо!» Стало попускать, только когда наконец-то увидела звездочки в иллюминаторе.
Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала
Напомним,