Известного телеведущего Андрея Куликова избили в Киеве

11 января 2022 19:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Известного телеведущего Андрея Куликова избили в Киеве
Ведущий Андрей Куликов
пресс-служба канала ICTV

Ведущий канала ICTV Андрей Куликов попал в неприятную ситуацию.

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7 января Андрея Куликова избили на одной из улиц Киева. Случилось это на проспекте Победы. Об этом сообщил начальник отдела полиции №1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич.

23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области подошли к Куликову и попросили у него сигарету. Ведущий им отказал. После этого мужчины избили ведущего.

Также правонарушители отобрали у мужчины 3000 грн, банковскую карту, телефон и скрылись. После этого Куликов сразу же обратился в правоохранительные органы. 

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 Следственно-оперативной группе и сотруднику уголовного розыска удалось быстро установить и задержать грабителей. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ми з’ясували, що чоловіки під приводом «закурити» підійшли до перехожого. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець з грошима, мобільний телефон та банківську картку. Співробітники карного розшуку та бійці полку поліції особливого призначення № 1 протягом декількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників та виявили їх у одному з хостелів столиці, - сообщил Олег Ромаскевич.

Напомним, 

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