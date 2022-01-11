Известного телеведущего Андрея Куликова избили в Киеве
Ведущий канала ICTV Андрей Куликов попал в неприятную ситуацию.
23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области подошли к Куликову и попросили у него сигарету. Ведущий им отказал. После этого мужчины избили ведущего.
Также правонарушители отобрали у мужчины 3000 грн, банковскую карту, телефон и скрылись. После этого Куликов сразу же обратился в правоохранительные органы.
Ми з’ясували, що чоловіки під приводом «закурити» підійшли до перехожого. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець з грошима, мобільний телефон та банківську картку. Співробітники карного розшуку та бійці полку поліції особливого призначення № 1 протягом декількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників та виявили їх у одному з хостелів столиці, - сообщил Олег Ромаскевич.
Напомним,