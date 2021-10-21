Фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID: в полиции рассказали, какое наказание грозит нарушителям

Фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID: в полиции рассказали, какое наказание грозит нарушителям

В Украине в красных зонах наличие сертификатов о вакцинации будут проверять сотрудники полиции в местах скопления людей.

Ситуация с коронавирусом в Украине является напряженной, а вакцинация является единственным и полностью безопасным способом защитить себя о тяжелого течения болезни. Впрочем, среди украинцев продолжает пользоваться спросом услуга изготовления поддельного сертификата.

Напоминаем, что это незаконно и влечет за собой последствия.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий отметил, что в Украине использование поддельного сертификата попадает под статью «использование поддельной медицинской документации».

Такое нарушение грозит штрафом в размере от 850 гривен и до ограничения свободы сроком до двух лет.

Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им, будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий. Это может быть штраф до 34 тысяч гривен. В случае, если будет доказано, что лицо, страдающее коронавирусной инфекцией, распространило болезнь, оно может быть привлечено к уголовной ответственности.

Напомним,