В США рассказали об эффективности вакцины AstraZeneca: украинцы тоже ею вакцинируются

30 сентября 2021 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В США рассказали об эффективности вакцины AstraZeneca: украинцы тоже ею вакцинируются
В США рассказали об эффективности вакцины AstraZeneca: украинцы тоже ею вакцинируются
pixabay.com

Препарат фармацевтической компании AstraZeneca Plc (AZN.L) против коронавируса оказался эффективным и против симптоматических болезней, связанных с пандемией.

Предотвращение такой проблемы беспокоило ученых давно, поскольку с ней сталкивались подавляющее большинство людей в возрасте старше 65 лет.

Как сообщает The Reuters, ссылаясь на результаты исследования Университета Джона Хопкинса, эксперимент с участием 26 тысяч американцев позволил понять, как вакцина даного производителя влияет на иммунитет пациентов. 

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Среди более чем 17 600 участников, получивших указанную вакцину, не возникло случаев тяжелого или критического симптоматического заболевания COVID-19. Однако среди 8 500 добровольцев, получивших плацебо, восемь человек столкнулись с этой проблемой.

Организатор эксперимента Анна Дурбин также подчеркнула, что у людей старшего возраста, которые приняли участие в исследовании, не возникло никаких осложнений, связанных с тромбозом после получения прививки AstraZeneca.

Эти результаты подтверждают основания фармацевтической компании для подачи заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на полноценный доступ к вакцине, а не запрашивать разрешение на использование в экстренных случаях.

Отметим, что около 37% пациентов, переболевших коронавирусом, испытывают проблемы с сердцем.

Напомним,

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