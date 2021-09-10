Ученые рассказали, как предсказать разрыв отношений за три месяца

10 сентября 2021 10:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Ученые рассказали, как предсказать разрыв отношений за три месяца
Ученые рассказали, как предсказать разрыв отношений за три месяца
pixabay.com

Расставание пары можно предсказать заранее, ученые уверяют, что сигналы появляются за девяносто дней до разрыва.

Исследователи из Принстонского университета в своем материале рассказали о словах, которые используют мужчины и женщины, которые уже подсознательно решили, что им нужно расстаться. Речь идет прежде всего о коммуникации в интернете с друзьями и знакомыми, а не с партнером наедине.

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Итак, оказалось, что люди  в проблемных отношениях за несколько месяцев до разрыва начинают использовать слово «я», вместо слова «мы». Они больше не воспринимают себя частью пары.

В паре люди часто воспринимают себя как одно целое с партнером, они говорят, что решили поехать на пикник или посетили ресторан. Задолго до физического расставания люди в проблемных отношениях начинают отдаляться вербально, например, возвращая свое Я.
Напомним, 

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