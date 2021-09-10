Ученые рассказали, как предсказать разрыв отношений за три месяца

Расставание пары можно предсказать заранее, ученые уверяют, что сигналы появляются за девяносто дней до разрыва.

Исследователи из Принстонского университета в своем материале рассказали о словах, которые используют мужчины и женщины, которые уже подсознательно решили, что им нужно расстаться. Речь идет прежде всего о коммуникации в интернете с друзьями и знакомыми, а не с партнером наедине.

Итак, оказалось, что люди в проблемных отношениях за несколько месяцев до разрыва начинают использовать слово «я», вместо слова «мы». Они больше не воспринимают себя частью пары.

В паре люди часто воспринимают себя как одно целое с партнером, они говорят, что решили поехать на пикник или посетили ресторан. Задолго до физического расставания люди в проблемных отношениях начинают отдаляться вербально, например, возвращая свое Я.

Напомним,