Карди Би стала мамой во второй раз – фото

Звездные супруги Карди Би и Offset стали второй раз родителями.

4 сентября в Нью-Йорке американская хип-хоп-исполнительница Карди Би родила второго ребенка. Счастливой новостью с поклонниками поделилась сама певица.

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала нежный снимок из роддома. На фото она с супругом Offset и их новорожденным сыном.

Мы так рады наконец встретить нашего сына. Его уже так любят семья и друзья, и мы не можем дождаться, чтобы познакомить его с другими его братьями и сестрами, – прокомментировал рэпер изданию TMZ.

Карди Би в роддоме / instagram.com/iamcardib

Отметим, что свою вторую беременность певица долго скрывала. Лишь 2 месяца назад она опубликовала свое обнаженное фото, тем самым рассекретив свое положение. Сейчас в семье Карди Би и Offset подрастает 3-летняя дочь Калче Киари Сэфас.

Напомним,