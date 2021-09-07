Где логика 2 сезон: Новый канал сменил ведущего шоу Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Где логика?: Новый канал сменил ведущего второго сезона шоу пресс-служба

Осенью Новый канал продолжит съемки второго сезона «Где логика?». Две команды звездных игроков, пять раундов с каверзными заданиями на логику и новый, но очень известный украинцам ведущий.