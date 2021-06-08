Где логика?: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 08.06.2021)

8 июня 2021 02:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Где логика?: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 08.06.2021)
Где логика?: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 08.06.2021)
пресс-служба Нового канала

8 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 15 выпуск шоу Где логика. 15 выпуск проекта Где логика? смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 15 выпуске шоу Где логика?: Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» – взрывная премьера весны на Новом канале. В каждом выпуске свою логику проверят пара звездных женщин и тандем мужчин-знаменитостей. Разгадывая загадки и ребусы, они будут бороться за трофеи – гири «Железная логика». В последнем противостоянии сезона сойдутся актеры: Назар Заднепровский и Константин Войтенко против Валентины Войтенко и Ани Саливанчук. Чья логика победит – мужская или женская?

15 выпуск проекта Где логика? смотрите 8 июня в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Где логика? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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