Лилия Подкопаева похвасталась плоским животиком в бикини – фото
12 января 2022 14:50
Спортсменка Лилия Подкопаева
instagram.com/podkopayeva_official
Гимнастка Лилия Подкопаева подогрела интерес публики к своей фигуре.
Лилия Подкопаева не часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками. Звезда старается наполнять свой блог красивыми фотографиями в стильных вечерних нарядах.В кадре Подкопаева позирует в раздельном купальнике и шляпе, лежа на шезлонге. 43-летняя спортсменка как всегда находится в прекрасной физической форме. У нее упругий пресс и стройные ножки.Напомним,
Но в этот раз Лилия решила изменить своему принципу. В Инстаграм-сториз олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике опубликовала фотографию со своего отдыха в Майями.
Спортсменка Лилия Подкопаева / instagram.com/podkopayeva_official
Читайте такжеИракли Макацария – о личной жизни: Встречаюсь с одной девушкой, а через неделю – с другойДлинной подписи в сториз Лилия не оставляла. Она лишь решила подразнить своих фолловеров теплой погодой в Майами. На момент публикации температура воздуха в городе составляла 26 °C.
Спортсменка Лилия Подкопаева / instagram.com/podkopayeva_official