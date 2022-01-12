Лилия Подкопаева похвасталась плоским животиком в бикини – фото

Гимнастка Лилия Подкопаева подогрела интерес публики к своей фигуре.

Спортсменка Лилия Подкопаева не часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками. Звезда старается наполнять свой блог красивыми фотографиями в стильных вечерних нарядах.

Но в этот раз Лилия решила изменить своему принципу. В Инстаграм-сториз олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике опубликовала фотографию со своего отдыха в Майями.

Спортсменка Лилия Подкопаева / instagram.com/podkopayeva_official

В кадре Подкопаева позирует в раздельном купальнике и шляпе, лежа на шезлонге. 43-летняя спортсменка как всегда находится в прекрасной физической форме. У нее упругий пресс и стройные ножки.

Длинной подписи в сториз Лилия не оставляла. Она лишь решила подразнить своих фолловеров теплой погодой в Майами. На момент публикации температура воздуха в городе составляла 26 °C.

Спортсменка Лилия Подкопаева / instagram.com/podkopayeva_official

Напомним,