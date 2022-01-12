MONATIK трогательно поздравил сына с Днем рождения

12 января 2022 14:13 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MONATIK трогательно поздравил сына с Днем рождения
MONATIK с женой и сыновьями
instagram.com/monatik_official

Сегодня в семье MONATIK'а праздник!

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12 января MONATIK отмечает день рождения своего младшего сына Платона. Мальчику исполнилось 5 лет. Для всей семьи известного певца это настоящий праздник.

Звездный отец красавца не смог сдержать эмоций. MONATIK решил поздравить сына не только лично, но и публично с помощью своих страниц в социальных сетях.

MONATIK с женой и сыновьями / instagram.com/monatik_official
В честь 5-летия Платона MONATIK опубликовала в Инстаграм милые совместные фотографии с сыном и адресовал ему несколько трогательных строк.

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В своей публикации артист признался, что именно в юбилей младшего сына исполнилось желание, которое певец загадал на Новый год.

Потрясающий, Любимый, Артистичный, Талантливый, Outstanding, Настойчивый. Три года назад, находясь в туре по США Love it Ритм, я загадал желание, которое впоследствии вписывал в каждый список новогодних желаний! «Поехать в тур по США всей семьей и обязательно посетить Universal Park!!!» Я так счастлив, что именно в твой первый юбилей, в твой пятый день рождения, мы находимся в нашей общей мечте! Ты невероятный, фантастический, артистичный, постоянно фантазирующий, с легкостью перевоплощающийся в любого персонажа, который тебе пришёлся по душе — от динозавра до Креша Бандикута! Обладатель потрясающего чувства юмора и мимики, от которой глаз не отвести! Я так хочу, чтобы все твои мечты сбывались, быстрее, чем ты их сможешь придумать!!! А мы с мамой всегда рядом! Гордимся и переживаем. Любим безумно! Вы с братом наши лучшие друзья! Мечтаю вернуться сюда ещё не раз счастливыми и здоровыми! С вашими с братом супругами и детьми. И так, как оказалось, это работает, загадываю прямо сейчас! В твой день! С днем рождения тебя, наш любимый мечтатель Платоша!!! Вы с братом наше все! – написал певец.

Сын MONATIKа / instagram.com/monatik_official
К словам MONATIK'а присоединились его поклонники, а также родственники. Среди комментаторов оказались и коллеги певца по шоу-бизнесу.

Напомним,

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