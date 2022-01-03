MONATIK рассекретил их с женой самую заветную мечту

3 января 2022 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MONATIK рассекретил их с женой самую заветную мечту
Дима Монатик с женой Ириной и сыновьями
instagram.com/monatik_official

Мультиартист MONATIK несмотря на постоянную занятость – является примерным семьянином. Певцу отлично удается совмещать и работу, и личную жизнь.

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В программе «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», Дима Монатик рассказал об импровизированных свиданиях с супругой, а также ответил на вопрос ведущего Даниэля Салема, планирует ли эмигрировать.

Поселиться за границей – пока точно в планах нет. Но где-то в старости жить у океана – я очень мечтал. Это наша с супругой заветная мечта на потом. Что касается мирового признания – ну это как судьба даст, – поделился MONATIK.

Жена MONATIK'а с сыновьями / instagram.com/irinamonatik

В тур певец отправился вместе с семьей: сыновьями и супругой. Артист уверяет, несмотря на напряженный график, у них с женой всегда есть время на свидания.

У нас достаточно времени наслаждаться друг другом. Тем более, когда мы сейчас путешествуем вместе. Были моменты, когда мы скучали друг по другу, а сейчас мы наслаждаемся друг другом. И это круто. Потому что сыновья были совсем маленькими, а мне нужно было ездить. Но самое продолжительное время, на какое мы расставались, это ровно на 7 дней, не больше. Сейчас время есть. И свидания у нас такие импровизированные. К примеру, мы в Монтенегро или в Милане по работе. И это круто, что музыка, которую создаешь, открывает тебе границы и можешь видеться со своей супругой на свидание в Милане или еще где-нибудь. Мы это называем воркинг тревел, – говорит MONATIK.

Монатик с женой и сыном / instagram.com/irinamonatik

Напомним,

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