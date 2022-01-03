Майли Сайрус осталась без топа во время выступления на новогодней вечеринке - фото

Встречу Нового 2022 года Майли Сайрус точно запомнит надолго.

Знаменитости часто попадают в курьезные ситуации во время выступлений. У кого-то резко выключаются микрофон и звук, кто-то падает со сцены, а вот Майли Сайрус непроизвольно оголяется.

Такой курьезный случай со знаменитой исполнительницей случился во время ее выступления на новогодней вечеринке Miley's New Year's Eve Party в Майами (Флорида, США).

Певица Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus

В тот вечер Сайрус сменила множество блистательных нарядов, но один из них прославил ее не столько на всю Америку, но и на весь мир. Хотя справилась певица с этой модной катастрофой с профессионализмом.

Во время исполнения песни «Party in the USA» серебристый топ Майли внезапно начал сползать, полностью оголяя ее грудь. Певица еле успела словить его рукой и отправилась за кулисы переодеться.

Певица Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus

Вскоре Сайрус вернулась на сцену в красном блейзере на голое тело и продолжила выступление.

Сейчас все определенно смотрят на меня. Но это все еще самое большое количество одежды, которое я носила на сцене, - пропела Майли.

Певица Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus

Напомним,