Майли Сайрус осталась без топа во время выступления на новогодней вечеринке - фото
3 января 2022 00:50
Туренко Андрей
Встречу Нового 2022 года Майли Сайрус точно запомнит надолго.
Знаменитости часто попадают в курьезные ситуации во время выступлений. У кого-то резко выключаются микрофон и звук, кто-то падает со сцены, а вот Майли Сайрус
непроизвольно оголяется.
Такой курьезный случай со знаменитой исполнительницей случился во время ее выступления на новогодней вечеринке Miley's New Year's Eve Party в Майами (Флорида, США).
Певица Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus
В тот вечер Сайрус сменила множество блистательных нарядов, но один из них прославил ее не столько на всю Америку, но и на весь мир. Хотя справилась певица с этой модной катастрофой с профессионализмом.
Во время исполнения песни «Party in the USA» серебристый топ Майли внезапно начал сползать, полностью оголяя ее грудь. Певица еле успела словить его рукой и отправилась за кулисы переодеться.
Певица Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus
Вскоре Сайрус вернулась на сцену в красном блейзере на голое тело и продолжила выступление.
Сейчас все определенно смотрят на меня. Но это все еще самое большое количество одежды, которое я носила на сцене, - пропела Майли.
Певица Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus
Напомним,