Майли Сайрус осталась без топа во время выступления на новогодней вечеринке - фото

3 января 2022 00:50 Туренко Андрей
Майли Сайрус осталась без топа во время выступления на новогодней вечеринке - фото
Певица Майли Сайрус
instagram.com/mileycyrus

Встречу Нового 2022 года Майли Сайрус точно запомнит надолго.

Читайте такжеЕлизавета II подарила сыну принца Гарри и Меган Маркл необычный подарок
Знаменитости часто попадают в курьезные ситуации во время выступлений. У кого-то резко выключаются микрофон и звук, кто-то падает со сцены, а вот Майли Сайрус непроизвольно оголяется.

Такой курьезный случай со знаменитой исполнительницей случился во время ее выступления на новогодней вечеринке Miley's New Year's Eve Party в Майами (Флорида, США).

Певица Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus
В тот вечер Сайрус сменила множество блистательных нарядов, но один из них прославил ее не столько на всю Америку, но и на весь мир. Хотя справилась певица с этой модной катастрофой с профессионализмом.

Во время исполнения песни «Party in the USA» серебристый топ Майли внезапно начал сползать, полностью оголяя ее грудь. Певица еле успела словить его рукой и отправилась за кулисы переодеться.

Певица Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus
Читайте такжеТина Кароль загадочно рассказала о переменах в своем семейном положении
Вскоре Сайрус вернулась на сцену в красном блейзере на голое тело и продолжила выступление.

Сейчас все определенно смотрят на меня. Но это все еще самое большое количество одежды, которое я носила на сцене, - пропела Майли.

Певица Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Майли Сайрус социальные сети новости конфузы звезд

Материалы по теме

55-летняя Холли Берри в четвертый раз вышла замуж
Новости

55-летняя Холли Берри в четвертый раз вышла замуж
Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина рассказала о сложных родах и показала лицо дочки - фото
Новости

Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина рассказала о сложных родах и показала лицо дочки - фото
Лунный гороскоп на 3 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 3 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 3 января 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 3 января 2022 года в Украине

Популярное на сайте

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Популярное видео

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)

Скажене Весілля: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK