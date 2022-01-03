55-летняя Холли Берри в четвертый раз вышла замуж

3 января 2022 01:50 Туренко Андрей
55-летняя Холли Берри в четвертый раз вышла замуж
Актриса Холли Берри
instagram.com/halleberry

Актриса Холли Берри ошеломила публику неожиданной новостью.

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Новый год – особенный период, когда публика имеет возможность получить от своих кумиров неожиданные признания и сюрпризы. Не стала отставать от своих коллеги и актриса Холли Берри.

Оказалось, что в первый день 2022 года Холли вышла замуж. Этой радостной новостью 55-летняя звезда картин «Женщина-кошка» и «Люди Икс» поделилась на своей странице в Инстаграм.

Актриса Холли Берри / instagram.com/halleberry
Избранником Берри стал известный музыкант и продюсер Ван Хант, с которым знаменитость встречалась больше года. Пара узаконила свои отношения на Бали.

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В своем блоге Холли также поделилась трогательной фотографией с церемонии бракосочетания в тропической стране.

Что ж… Теперь официально, – поделилась снимок знаменитость.

Актриса Холли Берри / instagram.com/halleberry
Для Холли Берри этот брак стал четвертым. Ранее актрисы была замужем за спортсменом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене и актером Оливье Мартинесом.

Напомним, 

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