Ревизор-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

17 августа 2020 19:00 Юлия Крутиева
Ревизор-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Ревизор-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
пресс-служба Нового канала

17 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели финальный 5 выпуск 11 сезона проекта Ревизор.

Смотрите в 5 выпуске 11 сезона «Ревизор»: команда проекта Ревизор приготовила для своих фанатов настоящий спешл – четыре уникальные проверки в Харькове, Днепре, Кривом Роге и Запорожье. В финале сезона обладательницы белых и розовых перчаток будут бороться со злом в прямом смысле! Вы не можете этого пропустить – смотрите онлайн финал программы Ревизор 2020.

Какое оно – грузинское гостеприимство ресторана Puri Chveni?

Юлия Панкова пойдет проверять популярный грузинский ресторан Кривого Рога Puri Chveni. Вино из рога, мясо на тандыре и более 10 видов хинкали – рай для ценителей грузинской кухни. Но увидит ли ведущая там настоящее грузинское гостеприимство? Ведь даже название заведения намекает на теплую встречу с гостями.

На первый взгляд кухня Puri Chveni в 5 выпуске шоу Ревизор 17.08.2020 будет похожа на идеальную. В разгар рабочего процесса вытяжка чистая не только снаружи, а и внутри. Все поверхности и котелки блестят, а в холодильнике продукты хранятся в специальных контейнерах со стикерами. А вот со сроками годности и чистотой досок для нарезки продуктов здесь будут проблемы… Интересно, помогут ли Юлии Панковой хорошее впечатление от заведения Puri Chveni и вкусная кухня закрыть глаза на незначительные ошибки персонала?

Попробуйте Азию на вкус – съешьте насекомое на кухне МЯО

Следующая остановка – Днепр. В программе Ревизор 11 сезон 5 выпуск незваных гостей встретит заведение азиатской кухни МЯО. Говорят, что на кухне молодого и стильного заведения куча насекомых. Но персонал избавляется от вредителей интересным способом – кормит ими посетителей. Рискнет ли ведущая попробовать специфическое угощение? И главное: в каких условиях повара готовят азиатские блюда? Смотрите онлайн финал проекта Ревизор 11 сезон 5 выпуск от 17.08.2020 и узнайте не только ответы на эти вопросы, но и подробности проверки других заведений!

5 выпуск проекта «Ревизор-11» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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