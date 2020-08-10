Ревизор-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 10.08.2020)

10 августа 2020 19:00 Юлия Крутиева
Ревизор-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 10.08.2020)
Ревизор-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 10.08.2020)
пресс-служба Нового канала

10 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 выпуск 11 сезона проекта Ревизор.

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Смотрите в 4 выпуске 11 сезона «Ревизор»: журналисты проекта посетили родину смелых казаков, почтенных гетманов и характерников – Запорожье. Юлии Панковой и Елене Филоновой ой как не просто будет проверять запорожские заведения… Почему? Ответ вы узнаете прямо сейчас!

Ревизор 2020 в Запорожье залетит с ночной проверкой в самый популярный в городе паб Бастион. В сети гости расхваливают заведение за его интересную атмосферу. Декорации в историческом скандинавском стиле, мелкие элементы декора и своеобразная мебель переносят клиентов в другой мир. Однако с едой и напитками здесь все не так чудесно, убеждают посетители в комментариях. Где правда, а где клевета? Справедливая Юлия Панкова в 4 выпуске Ревизор 11 сезон вынесет соломонов приговор.

После ревизии заведение Бастион сложно будет назвать пабом… Он больше будет похожее на заброшенный гендель: грязный пол на кухне, на котором можно собрать хороший мешок болота; в холодильниках продукты хранятся при температуре 13 градусов выше нуля; стикеры отсутствуют; о товарном соседстве здесь даже не слышали, ведь сырую курицу спокойно прикрывает кастрюля с соусом; гигантские жуки – лучшие друзья поваров. И это только начало проверки! Что еще приготовил Бастион для съемочной группы? Не пропустите.

В программе Нового канала Ревизор 11 сезон в Запорожье Елена Филонова телепортируется на Мертвое море! Как? А все благодаря уникальной релакс-процедуре флоатинг, которую делает персонал спа-салона Эйфория. Интересно, удастся ли ревизору красоты отдохнуть и снять стресс? Однозначно, нет. Салон похож на подвал, в зале с флоатинг-капсулой расположен биотуалет с очень неприятным запахом, а в ванной для процедуры Филонова найдет прокладку! Как такую небрежность объяснит владелица салона?

4 выпуск проекта «Ревизор-11» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Ревизор-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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