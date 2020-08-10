Женщина: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 10.08.2020)
10 августа 2020 16:50
Женщина: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 10.08.2020)
turkstar.in
10 августа на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 24 серию турецкого сериала Женщина.
Женщина: Бахар впервые задумывается над тем, что в смерти ее мужа могут быть виноватые и, возможно, он заслуживает наказания. Однако после этого женщина смотрит сообщение на телефоне и делает вывод, что у Сарпа была любовница. Это настолько шокирует ее, что она просит Джейду немного побыть с ней и детьми. И соседка внезапно становится для нее необходимой поддержкой. А на следующий день к Бахар приходит Ариф, чтобы предложить помощь.
24 серию сериала Женщина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.