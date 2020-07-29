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Сериал Женщина смотреть онлайн
На телеканале 1+1 - премьера турецкого сериала Женщина.

Сериал Женщина смотреть онлайн

В центре сюжета мелодрамы – история молодой и сильной женщины Бахар, жизнь которой в один день навсегда меняется. При неизвестных обстоятельствах погибает ее любимый муж Сарп, и Бахар остается одна с двумя детьми – дочерью Нисан и сыном Доруком.

Женщина собственными силами пытается отыскать правду о смерти мужа и узнает, что с ней хочет встретиться родная мать, которая бросила ее 20 лет назад, когда Бахар была еще ребенком.

Сериал Женщина смотрите на канале 1+1 или онлайн на нашем сайте TV.UA.

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