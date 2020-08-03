Ревизор 11 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн эфир от 03.08.2020

3 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 выпуск 11 сезона проекта Ревизор.

Смотрите в 3 выпуске 11 сезона «Ревизор» : Юлия Панкова приедет на родину шестого Президента Украины – Владимира Зеленского. Интересно, какого уровня гостеприимство в Кривом Роге? И сколько табличек заберет самый длинный город нашей страны? Садитесь поудобнее и не упустите экскурсию гостинично-ресторанным бизнесом проекта Ревизор 2020 в Кривом Роге!

Съемочная группа всегда дает шанс тем заведениям, которые в предыдущих сезонах проявили себя не люксовым качеством сервиса, а скандалами и драками. Как оказалось, в Кривом Роге тоже есть куда возвращаться. Восемь лет назад Ольгу Фреймут прямо выставили за дверь ресторана Джокер! Возможно, на этот раз встреча будет теплее?

В 3 выпуске проекта Ревизор 11 сезон в Кривом Роге администрация Джокера забудет о гостеприимстве. Такое впечатление, что за восемь лет ничего не изменилось: крики, ругань, угрозы, забаррикадированные двери кухни ресторана и драки. Горячее начало ревизии… Интересно, удастся ли Юлии Панковой таки показать стране, что происходит за кулисами Джокера?

Ревизор 2020 в 3 выпуске на несколько минут представить себя Президентом Украины! Юлия Панкова с инспекцией чистоты и качества сервиса придет в Криворожскую гимназию № 95, в которой прошли школьные годы Владимира Зеленского. Чем, а главное, в каких условиях питался шестой Президент Украины? Не пропустите настоящий эксклюзив.

На первый взгляд, кухня гимназической столовой похожа на врачебный кабинет: все котелки и кастрюли чистые, а на полу трудно найти хотя бы небольшое количество отходов. Более того, персонал строго ведет графики температуры холодильника, чтобы контролировать свежесть продуктов. Какие минусы поразят Юлию Панкову?

3 выпуск проекта «Ревизор-11» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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