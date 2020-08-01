Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
1 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 2 выпуск шоу Звана вечеря.
Первой гостей будет принимать вокалистка группы MMDance Олеся. Яркая блондинка планирует покорить конкурентов не только эффектной внешностью, но и вкусным ужином. Девушка уверяет, что любит готовить. А между гастролями и концертами находит время заготовить на зиму домашнюю консервацию. Чтобы развенчать миф, что красивые девушки не умеют ничего делать руками, Олеся подготовит гостям необычный сюрприз – хрустящие консервированные огурцы. Как соперники оценят подарок?
В жизни спортсмена Тимура правильное питание – это основа его успеха. Своим гостям украинский терминатор приготовит здоровые и полезные блюда, которые поразят своими размерами. Тимур будет развлекать соперников не физическими упражнениями, а пением в караоке. Хотите узнать, чем будут угощать гостей звездная врач Людмила и всадник Руслан? Кто станет победителем в этой битве? Не пропустите интересное соревнование за звание лучшего хозяина.
2 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 19:00 на СТБ и 3 августа онлайн на нашем сайте TV.UA.