Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

1 августа на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 2 выпуск шоу Звана вечеря.

Смотрите во 2 выпуске шоу Звана вечеря : состоится ожесточенная битва четырех кардинально разных участников. За звание лучшего хозяина на этот раз будут соревноваться украинский терминатор Тимур Мазур, который сразит наповал здоровой пищей и огромными порциями. Всадник Руслан, который замахнется на высокую кухню. Звездный врач Людмила Шупенюк, которая угостит откровенным меню и пробудит сокровенные желания. И сексапильная певица Олеся Филимоненко, которая поразит соперников изысканными блюдами и хрустящим сюрпризом. Не пропустите интересное противостояние ярких личностей – смотрите онлайн Звана вечеря 2 выпуск.

Первой гостей будет принимать вокалистка группы MMDance Олеся. Яркая блондинка планирует покорить конкурентов не только эффектной внешностью, но и вкусным ужином. Девушка уверяет, что любит готовить. А между гастролями и концертами находит время заготовить на зиму домашнюю консервацию. Чтобы развенчать миф, что красивые девушки не умеют ничего делать руками, Олеся подготовит гостям необычный сюрприз – хрустящие консервированные огурцы. Как соперники оценят подарок?

В жизни спортсмена Тимура правильное питание – это основа его успеха. Своим гостям украинский терминатор приготовит здоровые и полезные блюда, которые поразят своими размерами. Тимур будет развлекать соперников не физическими упражнениями, а пением в караоке. Хотите узнать, чем будут угощать гостей звездная врач Людмила и всадник Руслан? Кто станет победителем в этой битве? Не пропустите интересное соревнование за звание лучшего хозяина.

2 выпуск шоу Звана вечеря смотрите в 19:00 на СТБ и 3 августа онлайн на нашем сайте TV.UA.