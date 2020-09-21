Омлет со спаржей: рецепт завтрака от супермодели Аллы Костромичевой

21 сентября 2020 11:47 Александр Кива
Омлет со спаржей: рецепт завтрака от супермодели Аллы Костромичевой
Алла Костромичева
пресс-служба

Что есть, чтобы оставаться худой, знает ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински»

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Омлет не просто так является одним из популярнейших видов завтрака. Во-первых, он не надоедает, потому что яйца можно миксовать с разными ингредиентами. Во-вторых, быстро готовится. В-третьих, его можно сделать безумно вкусным по рецепту ведущей реалити Нового канала «Супер Топ-модель по-украински» Аллы Костромичевой.

— Завтракать я предпочитаю злаками, овсянкой, смузи. Но еще очень люблю яичницы и омлеты. Делаю их с овощами, а особенно обожаю спаржу, — говорит Алла.

Ингредиенты для омлета со спаржей:

  • спаржа — 100 г;
  • яйцо — 2 шт.;
  • твердый сыр;
  • оливковое масло.

Способ приготовления:

  1. Очистите и подрежьте спаржу, затем порежьте ее на мелкие кусочки. Положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
  2. Варите спаржу 5-10 минут. Проверить на готовность можно, проколов один из кусочков вилкой. Готовая спаржа не должна быть твердой.
  3. Слегка взбейте два яйца, добавьте к ним спаржу и потрите туда немного сыра.
  4. Разогрейте оливковое масло на сковороде и добавьте туда смешанные ингредиенты.
  5. Готовьте, пока нижняя часть омлета не прожарится, затем переверните его и жарьте до полной готовности.

Напомним,

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