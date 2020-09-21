Омлет со спаржей: рецепт завтрака от супермодели Аллы Костромичевой
21 сентября 2020 11:47
Алла Костромичева
пресс-служба
Что есть, чтобы оставаться худой, знает ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински»
— Завтракать я предпочитаю злаками, овсянкой, смузи. Но еще очень люблю яичницы и омлеты. Делаю их с овощами, а особенно обожаю спаржу, — говорит Алла.
Ингредиенты для омлета со спаржей:
- спаржа — 100 г;
- яйцо — 2 шт.;
- твердый сыр;
- оливковое масло.
Способ приготовления:
- Очистите и подрежьте спаржу, затем порежьте ее на мелкие кусочки. Положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
- Варите спаржу 5-10 минут. Проверить на готовность можно, проколов один из кусочков вилкой. Готовая спаржа не должна быть твердой.
- Слегка взбейте два яйца, добавьте к ним спаржу и потрите туда немного сыра.
- Разогрейте оливковое масло на сковороде и добавьте туда смешанные ингредиенты.
- Готовьте, пока нижняя часть омлета не прожарится, затем переверните его и жарьте до полной готовности.
Напомним,