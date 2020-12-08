Новогодний стол 2021: холодная закуска из лаваша и лосося рецепт
На новогоднем столе особенно ценятся закуски, которыми можно лакомиться всю ночь.
Для приготовления роллов из лаваша и лосося дома вам потребуется двадцать минут, давайте попробуем!
Ингредиенты:
- Лаваш 2 шт.,
- Лосось 200 г.,
- Сливочный сыр 150 г.,
- Помидоры 2 шт.,
- Листья салата и лук по вкусу,
- Лимонный сок по вкусу.
Способ приготовления:
1. Смазываем лаваш сливочным сыром, затем перчим.
2. Помидоры нарезаем на тонкие кусочки.
4. Раскладываем на лаваш лосось (ломтиками), добавляем лимонный сок.
5. Сверху кладем листья салата и нарезанные помидоры.
6. Сворачиваем лаваш в рулет и оставляем в холодильнике до прихода гостей. Перед подачей разрезаем рулеты на кусочки шириной 3-4 сантиметра.
Приятного аппетита!
Совет! Чтобы лаваш сохранил форму, желательно сворачивать его очень плотно и использовать для хранения в холодильнике пищевую пленку.
Напомним,