Новогодний стол 2021: холодная закуска из лаваша и лосося рецепт

Новогодний стол 2021: холодная закуска из лаваша и лосося рецепт

На новогоднем столе особенно ценятся закуски, которыми можно лакомиться всю ночь.

Если вы не планируете идти спать сразу после боя курантов, нужно обязательно приготовить хотя бы одну холодную закуску – она одинаково вкусная как сразу после приготовления, так и через несколько часов празднования

Для приготовления роллов из лаваша и лосося дома вам потребуется двадцать минут, давайте попробуем!

Ингредиенты:

Лаваш 2 шт.,

Лосось 200 г.,

Сливочный сыр 150 г.,

Помидоры 2 шт.,

Листья салата и лук по вкусу,

Лимонный сок по вкусу.

Способ приготовления:

1. Смазываем лаваш сливочным сыром, затем перчим.

2. Помидоры нарезаем на тонкие кусочки.

3. Зеленый лук шинкуем и посыпаем им сыр на лаваше.

4. Раскладываем на лаваш лосось (ломтиками), добавляем лимонный сок.

5. Сверху кладем листья салата и нарезанные помидоры.

6. Сворачиваем лаваш в рулет и оставляем в холодильнике до прихода гостей. Перед подачей разрезаем рулеты на кусочки шириной 3-4 сантиметра.

Приятного аппетита!

Совет! Чтобы лаваш сохранил форму, желательно сворачивать его очень плотно и использовать для хранения в холодильнике пищевую пленку.

Напомним,