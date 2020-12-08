Новогодний стол 2021: холодная закуска из лаваша и лосося рецепт

8 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
Новогодний стол 2021: холодная закуска из лаваша и лосося рецепт
Новогодний стол 2021: холодная закуска из лаваша и лосося рецепт
pixabay.com

На новогоднем столе особенно ценятся закуски, которыми можно лакомиться всю ночь.

Читайте такжеБрауни с вишней: новогодний рецепт от Даши Мельник
Если вы не планируете идти спать сразу после боя курантов, нужно обязательно приготовить хотя бы одну холодную закуску – она одинаково вкусная как сразу после приготовления, так и через несколько часов празднования.

Для приготовления роллов из лаваша и лосося дома вам потребуется двадцать минут, давайте попробуем!

Ингредиенты:

  • Лаваш 2 шт.,
  • Лосось 200 г.,
  • Сливочный сыр 150 г.,
  • Помидоры 2 шт.,
  • Листья салата и лук по вкусу,
  • Лимонный сок по вкусу. 

Способ приготовления:

1. Смазываем лаваш сливочным сыром, затем перчим.

2. Помидоры нарезаем на тонкие кусочки.

Читайте такжеТыквенные оладьи по рецепту судьи МастерШеф Владимира Ярославского
3. Зеленый лук шинкуем и посыпаем им сыр на лаваше.

4. Раскладываем на лаваш лосось (ломтиками), добавляем лимонный сок.

5. Сверху кладем листья салата и нарезанные помидоры.

6. Сворачиваем лаваш в рулет и оставляем в холодильнике до прихода гостей. Перед подачей разрезаем рулеты на кусочки шириной 3-4 сантиметра.

Приятного аппетита!

Совет! Чтобы лаваш сохранил форму, желательно сворачивать его очень плотно и использовать для хранения в холодильнике пищевую пленку.

Напомним,

Облако тегов

Новый год рецепты рецепт рецепты закусок лаваш блюда из лаваша

Материалы по теме

Канапе со шпротами: новогодний рецепт от актера Владимира Гладкого
Еда и рецепты

Канапе со шпротами: новогодний рецепт от актера Владимира ГладкогоЭксклюзив
Театр ляльок запрошує на прем’єру новорічної вистави "Казка про музичну ялинку"
Афиша мероприятий

Театр ляльок запрошує на прем’єру новорічної вистави "Казка про музичну ялинку"
День ангела Александра: значение имени, поздравления в стихах и прозе
Праздники

День ангела Александра: значение имени, поздравления в стихах и прозе
Лунный гороскоп на 8 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 8 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Популярное видео

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Верная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)

Верная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK