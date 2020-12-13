Рецепт коктейля "Апероль Шприц" от Сержа Куницына
Эксклюзив 13 декабря 2020 23:45
Рецепт коктейля "Апероль Шприц" от Сержа Куницына
пресс-служба
Вы уже решили, чем будете угощать своих гостей за новогодним столом? Если вы еще не решили с алкоголем - предлагаем вам рецепт коктейля Апероль Шприц.
Сержа Куницына: какой его любимый алкогольный напиток и как его приготовить?
«Апероль Шприц» – это мой любимый коктейль. По статистике, он стал самым популярным коктейлем 2019 года. Но люблю я его, конечно же, не за это (улыбается). Это легкий и, в тоже время, вкусный коктейль, который прост в приготовлении. Поделюсь с вами его рецептом – обязательно попробуйте приготовить «Апероль», и порадуйте им своих друзей за праздничным столом.
Рецепт коктейля "Апероль Шприц" от Сержа Куницына / пресс-служба
Ингредиенты:
- Просекко – 100 мл
- Газированная вода – 50 мл
- Цедра апельсина – по вкусу
- Аперитив апероль – 50 мл
Способ приготовления:
- В качестве инструмента используем барный набор.
- В бокал со льдом вливаем просекко, апероль и газированную воду.
- Все тщательно перемешиваем барной ложкой.
- Вот и все – коктейль готов к подаче! Как видите, ничего сложного – ошибиться тут не получится (улыбается). Вкусного вам коктейля и замечательного окружения на Новый год!
Напомним,