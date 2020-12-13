Рецепт коктейля "Апероль Шприц" от Сержа Куницына

Эксклюзив 13 декабря 2020 23:45 Юлия Крутиева
Рецепт коктейля
Рецепт коктейля "Апероль Шприц" от Сержа Куницына
пресс-служба

Вы уже решили, чем будете угощать своих гостей за новогодним столом? Если вы еще не решили с алкоголем - предлагаем вам рецепт коктейля Апероль Шприц.

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Мы поинтересовались у ведущего шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Сержа Куницына: какой его любимый алкогольный напиток и как его приготовить?

«Апероль Шприц» – это мой любимый коктейль. По статистике, он стал самым популярным коктейлем 2019 года. Но люблю я его, конечно же, не за это (улыбается). Это легкий и, в тоже время, вкусный коктейль, который прост в приготовлении. Поделюсь с вами его рецептом – обязательно попробуйте приготовить «Апероль», и порадуйте им своих друзей за праздничным столом.

Рецепт коктейля "Апероль Шприц" от Сержа Куницына / пресс-служба

Ингредиенты:

  • Просекко – 100 мл
  • Газированная вода – 50 мл
  • Цедра апельсина – по вкусу
  • Аперитив апероль – 50 мл

Способ приготовления:

  1. В качестве инструмента используем барный набор.
  2. В бокал со льдом вливаем просекко, апероль и газированную воду.
  3. Все тщательно перемешиваем барной ложкой.
  4. Вот и все – коктейль готов к подаче! Как видите, ничего сложного – ошибиться тут не получится (улыбается). Вкусного вам коктейля и замечательного окружения на Новый год!

Напомним,

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