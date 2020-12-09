Ведущий Серж Куницын: Я стал терпеливее и спокойней – и мне это нравится
Близится к концу 2020 год, который для многих из нас был непростым.
Серж, чем больше всего удивил 2020 год?
– Если честно, больше всего год удивил людьми. Точнее, переменами, которые произошли с этими людьми. Поясню. Пандемия, конечно, главное в мире в этом году. И то, что она творит с людьми, – это страшно, как физически, так и морально. Те, кого ты считал взрослыми адекватными людьми, ведут себя как дети, придумывают какие-то замыслы. А от кого не ждал никогда – те стали гиперответственными, что тоже не нормально. И все это вместо того, чтобы объединяться и помогать друг другу.
Какие планы в этом году не удалось осуществить или пришлось перенести?
Какое самое главное разочарование этого года?
– Думаю, его нет. Зачем негативное мышление? Только вперед!
Какое ваше личное достижение в этом году?
– Я стал терпеливее и спокойней – и мне это нравится. Хотя, есть много факторов, которые так и норовят вернуть стрессовость в мою жизнь. Раньше все время куда-то бежал и стремился, и в итоге не успевал. После карантина все тоже самое, но меньше стресса.
Что изменилось в вашей жизни и в жизни вашей семьи в 2020 году?
– Пожалуй, все! У нас прекрасная дочь, и мы с женой раньше хотели больше времени проводить с ней. Вот сейчас мы получили желаемое. Мы стали кушать вместе – и это классно. Мы стали больше разговаривать. Мы переоценили много вещей, которые раньше не замечали. У нас появились новые цели, стремления и желания.
Каким вещам научил этот год?
Какие планы хотите воплотить в следующем году?
– Олимпийские – Citius, Altius, Fortius! Выучить испанский, наконец, и взяться за немецкий (к примеру). Планов очень много, и все они масштабнее один одного. Конечно, всего раскрывать не буду, но скажу, что есть у меня один детский проект. Вот его хочется очень воплотить в жизнь, и чтобы деткам было клево!
За что стоит сказать «спасибо» этому году?
– За все! За то, что научил. За то, что дал по шапке, привел в чувства. За то, что, слава Богу, мы живы во время пандемии. За то, что наши родные и близкие живы и здоровы. За то, что мы стали ценить время. За то, что многие узнали, что такое наши курорты! Шучу!
Спасибо, 2020, за опыт, новые знания и за то, что мы стали сильнее!