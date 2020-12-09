Ведущий Серж Куницын: Я стал терпеливее и спокойней – и мне это нравится

Близится к концу 2020 год, который для многих из нас был непростым.

Мы решили поинтересоваться у звезд: что необычного произошло у них в этом году? Ведущий шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Серж Куницын поделился своими воспоминаниями о 2020-м.

Серж, чем больше всего удивил 2020 год?

– Если честно, больше всего год удивил людьми. Точнее, переменами, которые произошли с этими людьми. Поясню. Пандемия, конечно, главное в мире в этом году. И то, что она творит с людьми, – это страшно, как физически, так и морально. Те, кого ты считал взрослыми адекватными людьми, ведут себя как дети, придумывают какие-то замыслы. А от кого не ждал никогда – те стали гиперответственными, что тоже не нормально. И все это вместо того, чтобы объединяться и помогать друг другу.

Какие планы в этом году не удалось осуществить или пришлось перенести?

– Планов всегда очень много. Мне кажется, что это нормально, когда человек к чему-то стремится. Я не переживаю, если какие-то планы не осуществляются сейчас. Я знаю, они обязательно осуществляться, но чуть позже – я для этого все сделаю. Сказать конкретно не могу: где-то дома что-то хотелось обновить и доделать. Чего-то в работе хотелось больше, чего-то – в отдыхе. В целом, я всем доволен. Хочу начать учить испанский язык, но еще есть время успеть в этом году.

Какое самое главное разочарование этого года?

– Думаю, его нет. Зачем негативное мышление? Только вперед!

Какое ваше личное достижение в этом году?

– Я стал терпеливее и спокойней – и мне это нравится. Хотя, есть много факторов, которые так и норовят вернуть стрессовость в мою жизнь. Раньше все время куда-то бежал и стремился, и в итоге не успевал. После карантина все тоже самое, но меньше стресса.

Что изменилось в вашей жизни и в жизни вашей семьи в 2020 году?

– Пожалуй, все! У нас прекрасная дочь, и мы с женой раньше хотели больше времени проводить с ней. Вот сейчас мы получили желаемое. Мы стали кушать вместе – и это классно. Мы стали больше разговаривать. Мы переоценили много вещей, которые раньше не замечали. У нас появились новые цели, стремления и желания.

Каким вещам научил этот год?

– Терпению, выдержке. Еще больше – надежде. Тому, что к людям надо относиться спокойней. Главное осознание этого года – это то, что в мире все меняется в мгновение. Нужно стараться жить каждый день и каждую минуту – ну, или пробовать. А еще, что надо гнать в шею мастера, который ремонтирует замки тем, что «вставьте в механизм 10 копеек». Утверждая, что так оно будет работать, а потом ты сидишь под дверью (смеется).

Какие планы хотите воплотить в следующем году?

– Олимпийские – Citius, Altius, Fortius! Выучить испанский, наконец, и взяться за немецкий (к примеру). Планов очень много, и все они масштабнее один одного. Конечно, всего раскрывать не буду, но скажу, что есть у меня один детский проект. Вот его хочется очень воплотить в жизнь, и чтобы деткам было клево!

За что стоит сказать «спасибо» этому году?

– За все! За то, что научил. За то, что дал по шапке, привел в чувства. За то, что, слава Богу, мы живы во время пандемии. За то, что наши родные и близкие живы и здоровы. За то, что мы стали ценить время. За то, что многие узнали, что такое наши курорты! Шучу!

Спасибо, 2020, за опыт, новые знания и за то, что мы стали сильнее!