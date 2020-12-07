Актриса Алика Бурым: Сейчас очень крутое время для поэзии!

Эксклюзив 7 декабря 2020 13:05 Юлия Крутиева
Актриса Алика Бурым: Сейчас очень крутое время для поэзии!
Актриса Алика Бурым
пресс-служба

Актриса сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Алика Бурым знакома зрителям, как бесстрашная полицейская.

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А вот в жизни Алика Бурым еще обожает поэзию, и даже устраивает творческие вечера! Мы поговорили с ней о моде на поэзию, популярности литературных вечеров и современных классиков, которых она советует прочесть.

Алика, как у тебя возникла идея устраивать литературные вечера?

– Мне предложила моя коллега Настасья Зюркалова сделать небольшой творческий вечер, где мы будем читать женскую лирику для небольшого количества людей. В этом нам помог арт-бар «Хмельная Муза». Устроили один вечер и всем очень понравилось. Интересно, что стихи читали не только мы, но и посетители заведения. Было очень уютно и классно!

Когда именно ты заинтересовалась поэзией? Ты читала какую-то поэзию при поступлении в театральный?

– При поступлении в театральный вуз обязательно нужно читать стихи – без этого никак. А поэзию я люблю с детства – все благодаря Лине Костенко.

Актриса Алика Бурым / пресс-служба

Кто они – типичные  посетителями твоих литературных вечеров?

– Обычно это люди, которые хотят услышать поэзию от актеров, то есть, прочитанную профессионально. Очень часто приходят люди, которые сами пишут стихи и охотно в конце вечера их читают.

Какие поэты прошлых лет твои любимые?

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– Я очень люблю Серебряный Век, поэзию 60-х. Кстати, в театре, в котором я работаю, «Мастерская Николая Рушковского» у нас есть целое представление, основанное на поэзии 60-х годов. И, конечно, наша любимая украинская поэтесса Лина Костенко – обожаю ее стихи.

Кто из современных украинских поэтов тебе нравится больше всего?

– Очень люблю Жадана. Считаю каждое его произведение достойным того, чтобы прочитать.

Актриса Алика Бурым / пресс-служба

Как ты считаешь, у современной молодежи есть спрос на поэзию сегодня?

– Знаю очень много молодых людей, которые пишут стихи сами, и охотно читают поэтов прошлого. Это наша потребность – искусство и объединение при помощи текстов.

Что нужно сделать для популяризации поэзии среди большего количества людей сегодня?

– Сейчас очень крутое время для поэзии! Во множествах соц сетей молодые люди читают стихи. Надо вводить всевозможные челленджи и мероприятия с крутыми вечеринками. Чтобы кроме тусовки была возможность поделиться чем-то важным сердцу.

Как полюбить поэзию (или с чего начать знакомство), если ты новичок в этом?

– Начните знакомство с украинских классиков, и особенно – Лины Костенко. Или присмотритесь: вокруг вас есть много талантливых поэтов, которые могут вам в этом помочь.

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