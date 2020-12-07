Актриса Алика Бурым: Сейчас очень крутое время для поэзии!
Актриса сериала «СуперКопы» на канале НЛО TV Алика Бурым знакома зрителям, как бесстрашная полицейская.
Алика, как у тебя возникла идея устраивать литературные вечера?
– Мне предложила моя коллега Настасья Зюркалова сделать небольшой творческий вечер, где мы будем читать женскую лирику для небольшого количества людей. В этом нам помог арт-бар «Хмельная Муза». Устроили один вечер и всем очень понравилось. Интересно, что стихи читали не только мы, но и посетители заведения. Было очень уютно и классно!
Когда именно ты заинтересовалась поэзией? Ты читала какую-то поэзию при поступлении в театральный?
– При поступлении в театральный вуз обязательно нужно читать стихи – без этого никак. А поэзию я люблю с детства – все благодаря Лине Костенко.
Кто они – типичные посетителями твоих литературных вечеров?
– Обычно это люди, которые хотят услышать поэзию от актеров, то есть, прочитанную профессионально. Очень часто приходят люди, которые сами пишут стихи и охотно в конце вечера их читают.
Какие поэты прошлых лет твои любимые?
Кто из современных украинских поэтов тебе нравится больше всего?
– Очень люблю Жадана. Считаю каждое его произведение достойным того, чтобы прочитать.
Как ты считаешь, у современной молодежи есть спрос на поэзию сегодня?
– Знаю очень много молодых людей, которые пишут стихи сами, и охотно читают поэтов прошлого. Это наша потребность – искусство и объединение при помощи текстов.
Что нужно сделать для популяризации поэзии среди большего количества людей сегодня?
– Сейчас очень крутое время для поэзии! Во множествах соц сетей молодые люди читают стихи. Надо вводить всевозможные челленджи и мероприятия с крутыми вечеринками. Чтобы кроме тусовки была возможность поделиться чем-то важным сердцу.
Как полюбить поэзию (или с чего начать знакомство), если ты новичок в этом?
– Начните знакомство с украинских классиков, и особенно – Лины Костенко. Или присмотритесь: вокруг вас есть много талантливых поэтов, которые могут вам в этом помочь.