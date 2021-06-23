В Украину пришла аномальная жара: как спастись от высоких температур

23 июня 2021 11:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В Украину пришла аномальная жара: как спастись от высоких температур
В Украину пришла аномальная жара: как спастись от высоких температур
pixabay.com

Погода в Украине не дает передохнуть, вслед за длительными дождями пришла жара. Высокая температура воздуха является тем еще испытанием!

Как себя вести во время жары? 

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Специалисты Украинского гидрометеоцентра предупреждают, что самым опасным временем суток является полуденная жара. В это время желательно не пребывать на улице и под палящим солнцем. Если же все-таки пришлось, старайтесь быть в тени, носить головной убор и брать с собой воду. 

В случае, если необходимо работать физически, выпивайте каждый час два-четыре стакана прохладной воды.

Загорать нежелательно, а находиться на солнце без защитного крема даже противопоказано. Используйте фактор защиты не менее 20 SPF.

Советы, которые помогут уберечься от жары

1. У вас при себе всегда должна быть вода. Желательно использовать простую минералку, но подойдут также соки и даже фрукты, богатые жидкостью.

2. Кофеин, алкоголь и значительное количество сахара усложняют работу организма в жару.

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3. Оставайтесь в прохладном помещении столько, сколько можете.

4. Душ и ванна должны быть прохладными. 

5. Влажный компресс может помочь охладиться, если приложить его к шее и груди.

Напомним,

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