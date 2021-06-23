В Украину пришла аномальная жара: как спастись от высоких температур
Погода в Украине не дает передохнуть, вслед за длительными дождями пришла жара. Высокая температура воздуха является тем еще испытанием!
Как себя вести во время жары?
В случае, если необходимо работать физически, выпивайте каждый час два-четыре стакана прохладной воды.
Загорать нежелательно, а находиться на солнце без защитного крема даже противопоказано. Используйте фактор защиты не менее 20 SPF.
Советы, которые помогут уберечься от жары
1. У вас при себе всегда должна быть вода. Желательно использовать простую минералку, но подойдут также соки и даже фрукты, богатые жидкостью.
2. Кофеин, алкоголь и значительное количество сахара усложняют работу организма в жару.
4. Душ и ванна должны быть прохладными.
5. Влажный компресс может помочь охладиться, если приложить его к шее и груди.
Напомним,