В Украину пришла аномальная жара: как спастись от высоких температур

В Украину пришла аномальная жара: как спастись от высоких температур

Погода в Украине не дает передохнуть, вслед за длительными дождями пришла жара. Высокая температура воздуха является тем еще испытанием!

Как себя вести во время жары?

Специалисты Украинского гидрометеоцентра предупреждают, что самым опасным временем суток является полуденная жара. В это время желательно не пребывать на улице и под палящим солнцем. Если же все-таки пришлось, старайтесь быть в тени, носить головной убор и брать с собой воду.

В случае, если необходимо работать физически, выпивайте каждый час два-четыре стакана прохладной воды.

Загорать нежелательно, а находиться на солнце без защитного крема даже противопоказано. Используйте фактор защиты не менее 20 SPF.

Советы, которые помогут уберечься от жары

1. У вас при себе всегда должна быть вода. Желательно использовать простую минералку, но подойдут также соки и даже фрукты, богатые жидкостью.

2. Кофеин, алкоголь и значительное количество сахара усложняют работу организма в жару.

3. Оставайтесь в прохладном помещении столько, сколько можете.

4. Душ и ванна должны быть прохладными.

5. Влажный компресс может помочь охладиться, если приложить его к шее и груди.

Напомним,