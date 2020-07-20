Диетолог рассказала, как нужно питаться в жару

Питание во время жары имеет сразу несколько тонкостей и особенностей, которые крайне важно не игнорировать.

"Нет" жирному

Прежде всего это касается количества и качества пищи . В жаркое время стоит пересмотреть вашу норму КБЖУ в день и по возможности снизить ее на 100-200 калорий. Также не стоит забывать о водном балансе и еще парочки советов, о которых речь пойдет дальше.

Сведите к минимуму употребление жирных блюд и продуктов. К главные относятся жирное мясо и рыба, острые блюда, а также кофе. Помимо этого, стоит отказаться от жареной выпечки либо свести количество до одной в неделю.

Питайтесь легко

Водный баланс

В летнее время года крайне важно перейти на более легкий вариант питания. Обычно его формируют благодаря свежим фруктам и овощам. К ним также важно добавить белковую пищу и холодные супы (окрошка, гаспачо). Овощи и фрукты важны прежде всего благодаря полезным витаминам и микроэлементам, которые тонизируют тело в жаркое время года. Помимо этого, они вмещают достаточно количество клетчатки, которая помогает выводить шлаки из организма. К тонизирующим продуктам относятся свежие овощи и фрукты, белковые продукты и холодные супы. Овощи и фрукты содержат не только полезные микроэлементы и витамины, но и воду, что очень важно при жаркой погоде. К тому же, в них содержится клетчатка, которая способствует выводу шлаков из организма.

В летнее время года вашему организму еще больше нужна вода. Это важно, поскольку в жаркую погоду куда проще довести организм до обезвоживания. Именно поэтому нужно повысить количество с 1,5 литра в день до 2-3 литров. Потреблять воду необходимо порционно: каждые 20 минут по 100 мл. Также важно исключить газировки и пакетированые соки. Можно и навсегда - практической пользы для организма они все равно не несут.

Напомним,