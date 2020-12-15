Международный день чая: ТОП-10 удивительных фактов о знаменитом напитке

Чай – напиток, который для многих ассоциируется с началом дня, а для других связан с уютными посиделками в кругу близких.

Сегодня, 15 декабря, отмечается неофициальный, но Международный день чая. Праздник появился в 2005 году по инициативе Индийского центра образования и коммуникации, чтобы привлечь внимание к чайной промышленности.

А знали ли вы, что…

На Востоке чай употребляют уже 5 тысяч лет, а в Европе его начали пить всего 400 лет назад.

В Сибири чай до 1800-х годов использовали в качестве валюты.

Изобретение чайных пакетиков является интеллектуальным наследием США. Первые пакетики с чаем появились в 1904 году, они сделали чай карманным напитком, но сильно ударили по качеству продукта, представленного на рынке.

Почетное звание самой чайной страны носит Ирландия, на втором месте по количеству выпиваемого чая в год находится Великобритания.

Чай имеет статус национального напитка в Иране и Афганистане.

Международный день чая: ТОП-10 удивительных фактов о напитке / pixabay.com

Существует 1,5 тысячи сортов и разновидностей чая.

Основным производителем чая в наши дни остается Китай. Впрочем, Индия подобралась к нему очень близко, она на втором месте.

До 1904 году люди не понимали, как можно пить чай холодным. Но на Всемирной выставке в Сент-Луисе британский продавец предложил своим покупателям то, что в наши дни называется ice tea.

В США на холодный чай попадает 85% продаж, а на горячий – всего 15%.

Чай уступает только воде по употребляемости.

Международный день чая: ТОП-10 удивительных фактов о напитке / pixabay.com

Напомним,