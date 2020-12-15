Международный день чая: ТОП-10 удивительных фактов о знаменитом напитке
Чай – напиток, который для многих ассоциируется с началом дня, а для других связан с уютными посиделками в кругу близких.
Сегодня, 15 декабря, отмечается неофициальный, но Международный день чая. Праздник появился в 2005 году по инициативе Индийского центра образования и коммуникации, чтобы привлечь внимание к чайной промышленности.
А знали ли вы, что…
В Сибири чай до 1800-х годов использовали в качестве валюты.
Изобретение чайных пакетиков является интеллектуальным наследием США. Первые пакетики с чаем появились в 1904 году, они сделали чай карманным напитком, но сильно ударили по качеству продукта, представленного на рынке.
Почетное звание самой чайной страны носит Ирландия, на втором месте по количеству выпиваемого чая в год находится Великобритания.
Чай имеет статус национального напитка в Иране и Афганистане.
Существует 1,5 тысячи сортов и разновидностей чая.
До 1904 году люди не понимали, как можно пить чай холодным. Но на Всемирной выставке в Сент-Луисе британский продавец предложил своим покупателям то, что в наши дни называется ice tea.
В США на холодный чай попадает 85% продаж, а на горячий – всего 15%.
Чай уступает только воде по употребляемости.
Напомним,