Ученые случайно обнаружили новый парный орган в теле человека
В Нидерландском институте рака случайно нашли новый парный орган у человека, он расположен недалеко от центральной части головы.
Мы проводили обширное сканирование PSMA PET/CT, чтобы выявить опухоль, и обнаружили в задней части носоглотки то, что не было похоже на новообразование. Оказалось, что в голове человека находится еще одна пара слюнных желез, входящих в перечень основных. Она находится позади носи и над небом.
Скорее всего, железы не обнаружили ранее из-за их труднодоступного расположения.
Напомним,