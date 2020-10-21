Ученые случайно обнаружили новый парный орган в теле человека

21 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Ученые случайно обнаружили новый парный орган в теле человека
Ученые случайно обнаружили новый парный орган в теле человека
pixabay.com

В Нидерландском институте рака случайно нашли новый парный орган у человека, он расположен недалеко от центральной части головы.

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Как пишет Science Alert, открытие принадлежит команде онколога-радиолога Воутера Фогеля. В Институте рака он неожиданно обнаружил орган, обследуя пациента с раком простаты. 

Мы проводили обширное сканирование PSMA PET/CT, чтобы выявить опухоль, и обнаружили в задней части носоглотки то, что не было похоже на новообразование. Оказалось, что в голове человека находится еще одна пара слюнных желез, входящих в перечень основных. Она находится позади носи и над небом.

Скорее всего, железы не обнаружили ранее из-за их труднодоступного расположения.

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Как минимум, это открытие будет использовано для коррекции лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Именно облучение слюнных желез приводит к возникновению серьезных проблем.

Напомним,

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