Ученый из США предупредил об опасности столкновения Земли с астероидом

Ученый из США предупредил об опасности столкновения Земли с астероидом

Но даже если это произойдет, планете ничего не угрожает, ведь астероид в диаметре как холодильник.

Астероид 2018VP1 может упасть на Землю 2 ноября, сообщает NYPost со ссылкой на авторитетного ученого Нила Деграсса Тайсона.

Сейчас он бороздит космическое пространство со скоростью 40 000 км/ч.

Небесное тело недостаточно большое, чтобы говорить об ущербе. Если конец света наступит в 2020 году, то это случится не по вине Вселенной.

В NASA отметили, что уже давно наблюдают за астероидом, который летит к Земле.

Изначально вероятность того, что он столкнется с нашей планетой, оценили в 1%, сейчас эта вероятность снизилась до 0,41%. Впрочем, из-за чрезвычайно малых размеров астероид едва бы сумел преодолеть атмосферу и действительно упасть на Землю, ученые считают, что он сгорит в полете, как и множество мелких объектов.

Напомним,