Ученый из США предупредил об опасности столкновения Земли с астероидом

20 октября 2020 09:30 Алла Лысак
Ученый из США предупредил об опасности столкновения Земли с астероидом
Ученый из США предупредил об опасности столкновения Земли с астероидом
pixabay.com

Но даже если это произойдет, планете ничего не угрожает, ведь астероид в диаметре как холодильник.

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Астероид 2018VP1 может упасть на Землю 2 ноября, сообщает NYPost со ссылкой на авторитетного ученого Нила Деграсса Тайсона.

Сейчас он бороздит космическое пространство со скоростью 40 000 км/ч.

Небесное тело недостаточно большое, чтобы говорить об ущербе. Если конец света наступит в 2020 году, то это случится не по вине Вселенной.

В NASA отметили, что уже давно наблюдают за астероидом, который летит к Земле. 

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Изначально вероятность того, что он столкнется с нашей планетой, оценили в 1%, сейчас эта вероятность снизилась до 0,41%. Впрочем, из-за чрезвычайно малых размеров астероид едва бы сумел преодолеть атмосферу и действительно упасть на Землю, ученые считают, что он сгорит в полете, как и множество мелких объектов. 

Напомним,

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