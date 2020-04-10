К Земле летит астероид, который можно будет увидеть в небе

К Земле летит астероид, который можно будет увидеть

Астрономы сообщают, что для наблюдения за астероидом подойдет и любительский телескоп.

Рядом с Землей будет пролетать огромный астероид , увидеть его в небе можно будет в конце апреля 2020 года, сообщают в NASA.

Ближе всего небесное тело окажется к нашей планете 29 апреля, всего за 6,2 миллиона километров.

Если у вас нет телескопа, то увидеть необычное астрономическое событие можно будет в Интернете, в NASA уже анонсировали трансляцию.

Несмотря на внушительные размеры астероида (ширина составляет от 1,8 до 4,1 километра), он не угрожает Земле, его орбита находится примерно в 16 раз дальше спутника Земли.

Впрочем, астероиды в целом остаются серьезной проблемой для населения Земли, поэтому уже в 2021 году американцы начнут испытания, в ходе которых будут перенаправлять небесные тела в другую от Земли сторону.

Напомним,