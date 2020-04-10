К Земле летит астероид, который можно будет увидеть в небе

10 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
К Земле летит астероид, который можно будет увидеть в небе
К Земле летит астероид, который можно будет увидеть
pixabay.com

Астрономы сообщают, что для наблюдения за астероидом подойдет и любительский телескоп.

Читайте такжеNASA предупреждает: к Земле приближается астероид, угрожает ли он планете?
Рядом с Землей будет пролетать огромный астероид, увидеть его в небе можно будет в конце апреля 2020 года, сообщают в NASA. 

Ближе всего небесное тело окажется к нашей планете 29 апреля, всего за 6,2 миллиона километров. 

Если у вас нет телескопа, то увидеть необычное астрономическое событие можно будет в Интернете, в NASA уже анонсировали трансляцию.

Читайте такжеУченые показали, как выглядит черная дыра
Несмотря на внушительные размеры астероида (ширина составляет от 1,8 до 4,1 километра), он не угрожает Земле, его орбита находится примерно в 16 раз дальше спутника Земли.

Впрочем, астероиды в целом остаются серьезной проблемой для населения Земли, поэтому уже в 2021 году американцы начнут испытания, в ходе которых будут перенаправлять небесные тела в другую от Земли сторону. 

Напомним,

Облако тегов

космос астрономы астрономическое событие

Материалы по теме

Розовая Луна: в апреле украинцы увидят захватывающее астрономическое событие
Наука и техника

Розовая Луна: в апреле украинцы увидят захватывающее астрономическое событие
Ученые показали, как выглядит черная дыра
Наука и техника

Ученые показали, как выглядит черная дыра
Не пропустите! Назван день, когда на небе появится самая крупная в 2020 Луна
Наука и техника

Не пропустите! Назван день, когда на небе появится самая крупная в 2020 Луна
Ничего себе! Леся Никитюк в стенах храма отыскала «портал» в космос
Новости

Ничего себе! Леся Никитюк в стенах храма отыскала «портал» в космосЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK