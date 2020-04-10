К Земле летит астероид, который можно будет увидеть в небе
Астрономы сообщают, что для наблюдения за астероидом подойдет и любительский телескоп.
Ближе всего небесное тело окажется к нашей планете 29 апреля, всего за 6,2 миллиона километров.
Если у вас нет телескопа, то увидеть необычное астрономическое событие можно будет в Интернете, в NASA уже анонсировали трансляцию.
Впрочем, астероиды в целом остаются серьезной проблемой для населения Земли, поэтому уже в 2021 году американцы начнут испытания, в ходе которых будут перенаправлять небесные тела в другую от Земли сторону.
Напомним,