Полное солнечное затмение в декабре 2021: когда состоится, кто увидит

Полное солнечное затмение в декабре 2021: когда состоится, кто увидит

Полное солнечное затмение состоится 4 декабря 2021 года, но увидеть это уникальное явление смогут не все.

Полное затмение Солнца состоится, когда Луна закроет нашу звезду и останутся видны лишь небольшие отблески солнечной короны.

Явление действительно захватывающее, хотя на затмение и разрешается смотреть исключительно в специальных, очень затемненных очках.

Увидят ли украинцы солнечное затмение?

Основная фаза затмения будет хорошо видна в Южной полушарии, а самый лучший вид на событие откроется... В Антарктиде.

Можете не торопиться искать себе специальные очки для солнечного затмения, к сожалению, в Украине мы не сможем его увидеть.

Затмение смогут наблюдать всего в нескольких местах, возле Фолклендских островов, на острове Южная Георгия и на Южных Оркнейских островах.

Напомним,