Полное солнечное затмение в декабре 2021: когда состоится, кто увидит
Полное солнечное затмение состоится 4 декабря 2021 года, но увидеть это уникальное явление смогут не все.
Полное затмение Солнца состоится, когда Луна закроет нашу звезду и останутся видны лишь небольшие отблески солнечной короны.
Явление действительно захватывающее, хотя на затмение и разрешается смотреть исключительно в специальных, очень затемненных очках.
Увидят ли украинцы солнечное затмение?
Можете не торопиться искать себе специальные очки для солнечного затмения, к сожалению, в Украине мы не сможем его увидеть.
Затмение смогут наблюдать всего в нескольких местах, возле Фолклендских островов, на острове Южная Георгия и на Южных Оркнейских островах.
Напомним,