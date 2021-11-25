Полное солнечное затмение в декабре 2021: когда состоится, кто увидит

25 ноября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Полное солнечное затмение в декабре 2021: когда состоится, кто увидит
Полное солнечное затмение в декабре 2021: когда состоится, кто увидит
pixabay.com

Полное солнечное затмение состоится 4 декабря 2021 года, но увидеть это уникальное явление смогут не все.

Полное затмение Солнца состоится, когда Луна закроет нашу звезду и останутся видны лишь небольшие отблески солнечной короны.

Явление действительно захватывающее, хотя на затмение и разрешается смотреть исключительно в специальных, очень затемненных очках. 

Читайте такжеВыходные на Новый год и Рождество 2022: сколько будем отдыхать на праздники
Основная фаза затмения будет хорошо видна в Южной полушарии, а самый лучший вид на событие откроется... В Антарктиде.

Увидят ли украинцы солнечное затмение? 

Можете не торопиться искать себе специальные очки для солнечного затмения, к сожалению, в Украине мы не сможем его увидеть. 

Затмение смогут наблюдать всего в нескольких местах, возле Фолклендских островов, на острове Южная Георгия и на Южных Оркнейских островах.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

солнечное затмение полное солнечное затмение астрономическое событие

Материалы по теме

Где и когда смотреть звездопад Персеиды-2021
Наука и техника

Где и когда смотреть звездопад Персеиды-2021
Солнечное затмение 10 июня повлияет на все знаки Зодиака: астрологи раскрыли подробности
Гороскопы

Солнечное затмение 10 июня повлияет на все знаки Зодиака: астрологи раскрыли подробности
Украинцы смогут увидеть уникальное солнечное затмение
Наука и техника

Украинцы смогут увидеть уникальное солнечное затмение
Что подарить на Новый год 2022 девушке, подруге до 1000 грн
Lifestyle

Что подарить на Новый год 2022 девушке, подруге до 1000 грн

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус

Что такое постковидный синдром и какие осложнения может вызвать коронавирус

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK