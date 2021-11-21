Лунный гороскоп на 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов характеризуется возрастающей импульсивность, из-за чего сложно концентрироваться на больших и сложных проектах. Тем не менее ваш мозг будет работать быстрее обычного, вы без труда решите любую задачу.

Не бойтесь импровизировать, можно заниматься финансовыми операциями.

Наступил семнадцатый лунный день, он связан с ощущением радости от бытия, обретения внутренней свободы. Идеален для заключения брака, раскрепощения, сублимации половой энергии. Не бойтесь идти на контакт первым, даже если имела место ссора.

Напомним,