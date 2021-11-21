Лунный гороскоп на 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
21 ноября 2021 00:20
Лунный гороскоп на 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Близнецов характеризуется возрастающей импульсивность, из-за чего сложно концентрироваться на больших и сложных проектах. Тем не менее ваш мозг будет работать быстрее обычного, вы без труда решите любую задачу.
Не бойтесь импровизировать, можно заниматься финансовыми операциями.
Напомним,