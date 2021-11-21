Лунный гороскоп на 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

21 ноября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов характеризуется возрастающей импульсивность, из-за чего сложно концентрироваться на больших и сложных проектах. Тем не менее ваш мозг будет работать быстрее обычного, вы без труда решите любую задачу.

Не бойтесь импровизировать, можно заниматься финансовыми операциями.

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Наступил семнадцатый лунный день, он связан с ощущением радости от бытия, обретения внутренней свободы. Идеален для заключения брака, раскрепощения, сублимации половой энергии. Не бойтесь идти на контакт первым, даже если имела место ссора.

Напомним,

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